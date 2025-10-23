Ricardo Paes Barreto vai assumir Governo do Estado
Jarbas Vasconcelos, Roberto Magalhães e Joaquim Francisco foram prefeitos do Recife e governadores de Pernambuco. A marca terá um novo integrante amanhã, quando o desembargador Ricardo Paes Barreto, que já assumiu a Prefeitura do Recife, vai ocupar o cargo de governador de Pernambuco.
Com a governadora Raquel Lyra na China, e as viagens da vice-governadora Priscila Krause e do deputado Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do TJPE assume o Governo do Estado em evento no Palácio do Campo das Princesas.
NO AEROPORTO
O presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, e o ministro Sílvio Costa Filho, participarão segunda-feira do lançamento do Terminal Intermodal e do Plano de Desenvolvimento Imobiliário do Aeroporto dos Guararapes.
PIX
O Banco Central da Colômbia acaba de lançar o Bre-B, o primeiro sistema de pagamentos instantâneos do país, que foi inspirado no Pix. O novo sistema já tem 30 milhões de colombianos cadastrados, o equivalente a 76% da população adulta.
FINANCIAMENTO
Durante encontro ontem no Grupo Prerrogativas, em São Paulo, o ministro Sílvio Costa Filho defendeu a volta do financiamento privado das campanhas no Brasil. Para ele esse debate tem que ser feito urgentemente.
NO SUPREMO
Para quem circula pelo STF revela que é cada vez mais desconfortável a posição do ministro Luiz Fux com seus colegas, alguns se recusando até a conversar com ele. Pediu para sair da 1ª para a 2ª Turma, que é presidida por Gilmar Mendes, que já o chamou de “figura lamentável”, depois do seu voto absolvendo Jair Bolsonaro.
TAST EXPERIENCE
Na Rota Premium Volvo acontece hoje, em parceria com a Moura Dubeux, a Taste Experience, reunindo vinhos e música com a participação da “sommelière” Duda Figueiredo e dos cantores Cláudia Beija e Renato Bandeira.
CINEMA
Em sessão para convidados, o Cinemark do RioMar Recife vai exibir segunda-feira o primeiro episódio da série “Tremembé”, sobre o presídio que recebe personagens de crimes famosos. A atriz Marina Ruy Barbosa marcará presença no evento.
WELLNESS
Ramona Guimarães recebe um seleto grupo de convidadas do universo fitness, nesta manhã, para o lançamento da nova coleção esportiva da BS Sports. Encontro acontece no recém-inaugurado Aera, estúdio premium de Pilates que acaba de aportar no Recife. As convidadas participam de uma aula exclusiva, seguida de um elegante brunch saudável.
MODA
Cris Lemos se reuniu com Melk Zda para conversar sobre o seu vestido do Baile da Cis 2026, uma das festas mais badaladas da cidade.
CASACOR
A organização da Casa Cor comemora o sucesso da circulação na área aberta ao público, no térreo do Edifício Niagara, com expectativas sendo superadas. Acreditam que o Rec’N Play e a localização na Avenida Rio Branco, ajudam os bons resultados.
ACABOU
A partir de hoje, os brasileiros não podem mais solicitar a cidadania espanhola com base na Lei de Memória Democrática, conhecida também como Lei dos Netos.