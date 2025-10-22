Quem é a nova Fazendeira de A Fazenda hoje (22/10)? Veja resultado em tempo real
Nova fazendeira em "A Fazenda 17"! Saory Cardoso, Tamires Assis e Michelle Barros se enfrentam pela chance de escapar da temida roça.
Alerta de nova berlinda em "A Fazenda 17"!
Três peoas lutam pela permanência na casa na nova Prova do Fazendeiro, que vai ao ar nesta quarta-feira (22/10)!
Quem está na roça de A Fazenda?
- Saory Cardoso - Indicada pelo fazendeiro Matheus Martins
- Nizam Hayek - Mais votado da casa (11 votos)
- Tamires Assis - Sobrou no Resta Um
- Michelle Barros - Puxada da baia por Nizam
Nizam não participa da Prova do Fazendeiro pois foi vetado por Tamires.
Quem já saiu de A Fazenda 17?
- 1ª roça: Gabily - 26,95% dos votos para ficar
- 2ª roça: Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar
- 3ª roça: Gui Boury - 22,98% dos votos para ficar
- 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar
- Expulsa: Gaby Spanic
Quem ganhou a Prova da Fazenda hoje?
A Prova do Fazendeiro ainda não foi concluída. A matéria será atualizada quando houver definição.