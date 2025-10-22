fechar
Quem é a nova Fazendeira de A Fazenda hoje (22/10)? Veja resultado em tempo real

Nova fazendeira em "A Fazenda 17"! Saory Cardoso, Tamires Assis e Michelle Barros se enfrentam pela chance de escapar da temida roça.

Por Thallys Menezes Publicado em 22/10/2025 às 21:29
Alerta de nova berlinda em "A Fazenda 17"!

Três peoas lutam pela permanência na casa na nova Prova do Fazendeiro, que vai ao ar nesta quarta-feira (22/10)!

Quem está na roça de A Fazenda?

  • Saory Cardoso - Indicada pelo fazendeiro Matheus Martins
  • Nizam Hayek - Mais votado da casa (11 votos)
  • Tamires Assis - Sobrou no Resta Um
  • Michelle Barros - Puxada da baia por Nizam

Nizam não participa da Prova do Fazendeiro pois foi vetado por Tamires.

Quem já saiu de A Fazenda 17?

  • 1ª roça: Gabily - 26,95% dos votos para ficar
  • 2ª roça: Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar
  • 3ª roça: Gui Boury - 22,98% dos votos para ficar
  • 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar
  • Expulsa: Gaby Spanic

Quem ganhou a Prova da Fazenda hoje?

A Prova do Fazendeiro ainda não foi concluída. A matéria será atualizada quando houver definição.

