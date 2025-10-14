Globo começa namoro com Wesley Safadão e anuncia cantor na cobertura do São João 2026
Wesley Safadão, cantor, é o mais novo contratado da Globo. O artista vai apresentar a transmissão do São João em 2026. A festa popular tem um peso enorme na região Nordeste, atraindo turistas e muitos shows de artistas sertanejos e também forrozeiros.
A novidade foi contada na última segunda-feira (13), no evento Upfront, em São Paulo, onde a Globo apresenta ao mercado publicitário suas novidades para o próximo ano. Além da função de apresentador, o cantor terá um show transmitido pela emissora na época.
O namoro de Safadão e a Globo começou ano passado. A emissora carioca viu que o artista é bem aceito por marcas no Nordeste, além de ser bastante popular no Sudeste. Porém, ele não estará sozinho nas transmissões. Juliette, uma das debatedoras do Saia Justa, também marcará presença.
Neste ano, a Globo colocou Gil do Vigor para apresentar os festejos juninos ao lado do apresentador Tiago Medeiros. Como teve boa aceitação a cobertura, a emissora resolveu apostar na atração no próximo ano.
