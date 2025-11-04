Festival Garota Vip volta ao Recife: veja data e atrações
Evento acontecerá na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, trazendo Wesley Safadão como o grande anfitrião da festa
O Garota Vip, um dos maiores festivais de música do Brasil, acontece no Recife no próximo dia 15 de novembro. O evento será uma verdadeira maratona de shows, trazendo o melhor da música sertaneja.
Em mais uma edição, o Garota Vip terá Wesley Safadão como atração principal. Além disso, Natanzinho Lima, Murilo Huff e a banda Seu Desejo estão na line-up do evento.
Garota Vip Recife
A proposta é um festival que dure até o amanhecer, proporcionando estrutura, animação e música boa ao longo de toda a noite. Já o repertório deve contar com os hits clássicos do sertanejo além dos recentes lançamentos dos artistas.
Os ingressos já estão à venda no site Virtual Ticket e vão de R$ 100 a R$ 580, mais as taxas comerciais.