Som de Vinil abre programação de novembro do Taca Mais Música com clássicos da Jovem Guarda

O evento, promovido pelo Shopping Tacaruna, oferece apresentações gratuitas todas as quintas-feiras, às 19h, no Rooftop do centro de compras

A banda Som de Vinil dá início à programação de novembro do projeto Taca Mais Música, no dia 6, com um show repleto de sucessos da Jovem Guarda e hits que marcaram as décadas de 60, 70, 80 e 90.

O repertório da Som de Vinil promete uma viagem nostálgica pela era de ouro da música brasileira, revisitando nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléia, Jerry Adriani, Golden Boys e Ronnie Von — artistas que definiram o espírito da Jovem Guarda e influenciaram gerações.



No dia 13, é a vez da bateria do Patusco animar o público. O tradicional bloco, símbolo do carnaval de Olinda desde a década de 1970, leva sua energia contagiante ao palco do Tacaruna.

O nome “Patusco”, inspirado em uma fantasia de pato usada em um concurso, representa bem o clima festivo do grupo: alegria, samba e celebração.



A programação segue no dia 20, com o Grupo Paixão Legião, que presta um tributo à Legião Urbana, resgatando as canções atemporais de Renato Russo em um espetáculo que une gerações. Criado em 2022 e liderado pelo cantor Feuza, o projeto vem conquistando fãs de todas as idades.



Encerrando o mês, no dia 27, o cantor Telmo Santiago apresenta o show “Telmo Santiago canta Alcione”, em homenagem à cantora maranhense. Com mais de 25 anos de carreira, o artista iniciou esse tributo em 2014, e desde então tem emocionado o público com interpretações de clássicos da “Marrom”.



Serviço



Taca Mais Música – Programação de novembro



Local: Rooftop do Shopping Tacaruna

Dia: Todas as quintas-feiras de novembro, às 19h

Entrada gratuita



Programação completa: