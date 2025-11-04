fechar
Agenda | Notícia

Som de Vinil abre programação de novembro do Taca Mais Música com clássicos da Jovem Guarda

O evento, promovido pelo Shopping Tacaruna, oferece apresentações gratuitas todas as quintas-feiras, às 19h, no Rooftop do centro de compras

Por Bruna Oliveira Publicado em 04/11/2025 às 16:55
Banda Som de Vinil inicia a programação de novembro do Taca Mais Música
Banda Som de Vinil inicia a programação de novembro do Taca Mais Música - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A banda Som de Vinil dá início à programação de novembro do projeto Taca Mais Música, no dia 6, com um show repleto de sucessos da Jovem Guarda e hits que marcaram as décadas de 60, 70, 80 e 90.

O evento, promovido pelo Shopping Tacaruna, oferece apresentações gratuitas todas as quintas-feiras, às 19h, no Rooftop.

O repertório da Som de Vinil promete uma viagem nostálgica pela era de ouro da música brasileira, revisitando nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléia, Jerry Adriani, Golden Boys e Ronnie Von — artistas que definiram o espírito da Jovem Guarda e influenciaram gerações.

No dia 13, é a vez da bateria do Patusco animar o público. O tradicional bloco, símbolo do carnaval de Olinda desde a década de 1970, leva sua energia contagiante ao palco do Tacaruna.

O nome “Patusco”, inspirado em uma fantasia de pato usada em um concurso, representa bem o clima festivo do grupo: alegria, samba e celebração.

A programação segue no dia 20, com o Grupo Paixão Legião, que presta um tributo à Legião Urbana, resgatando as canções atemporais de Renato Russo em um espetáculo que une gerações. Criado em 2022 e liderado pelo cantor Feuza, o projeto vem conquistando fãs de todas as idades.

Encerrando o mês, no dia 27, o cantor Telmo Santiago apresenta o show “Telmo Santiago canta Alcione”, em homenagem à cantora maranhense. Com mais de 25 anos de carreira, o artista iniciou esse tributo em 2014, e desde então tem emocionado o público com interpretações de clássicos da “Marrom”.

Serviço

Taca Mais Música – Programação de novembro

Local: Rooftop do Shopping Tacaruna
Dia: Todas as quintas-feiras de novembro, às 19h
Entrada gratuita

Programação completa:

  • 06/11 – Som de Vinil – sucessos dos anos 60, 70, 80 e 90

  • 13/11 – Patusco – samba e ritmos carnavalescos

  • 20/11 – Paixão Legião – tributo à Legião Urbana

  • 27/11 – Telmo Santiago – canta Alcione

 

Leia também

DJ e produtora pernambucana Nadejda marca presença no maior evento da economia criativa do Brasil
MÚSICA

DJ e produtora pernambucana Nadejda marca presença no maior evento da economia criativa do Brasil
Josyara e Martins levam parceria musical ao palco da Caixa Cultural Recife
MÚSICA

Josyara e Martins levam parceria musical ao palco da Caixa Cultural Recife

Compartilhe

Tags