fechar
Cultura | Notícia

DJ e produtora pernambucana Nadejda marca presença no maior evento da economia criativa do Brasil

Fundadora da MaddaM Music representa Pernambuco no MICBR 2025, em Fortaleza, com projeto voltado à inclusão e formação na música eletrônica

Por Emannuel Bento Publicado em 04/11/2025 às 14:38 | Atualizado em 04/11/2025 às 14:45
Nadejda durante no set de Pernambuco Meu País em 2025
Nadejda durante no set de Pernambuco Meu País em 2025 - DOMAR/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A produtora, DJ e educadora Nadejda, fundadora da MaddaM Music, produtora voltada ao protagonismo feminino e à inclusão LGBTQ+ na música eletrônica, é uma das pernambucanas selecionadas para o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR 2025).

Ela representa o Estado na categoria Sênior do evento, que será realizado em Fortaleza (CE) de 3 e 6 de dezembro.

Promovido pelo Ministério da Cultura, o MICBR é o maior encontro de negócios do setor cultural no país, reunindo empreendedores, artistas e instituições que impulsionam a economia criativa brasileira.

Durante o evento, Nadejda participa das rodadas de negócios e de formações sobre o mercado criativo, onde apresenta o MaddaM LAB, programa de educação e formação técnica em discotecagem e produção musical voltado a mulheres, pessoas trans e juventudes periféricas.

Educação e diversidade na música eletrônica

Criado há seis anos, o MaddaM LAB é realizado anualmente com acesso gratuito e oferece palestras e oficinas ministradas por profissionais da música. Os encontros abordam temas como discotecagem profissional, produção musical, gestão de carreira, direitos autorais, produção executiva e diversidade no mercado musical.

"O MaddaM LAB nasceu para disseminar conhecimento e democratizar o acesso à tecnologia voltada à música eletrônica", afirma Nadejda.

MATEUS ZUMBA/DIVULGAÇÃO
Nadejda no Club D-Edge, em São Paulo, em 2025 - MATEUS ZUMBA/DIVULGAÇÃO

"Ao capacitar mulheres e pessoas trans para trabalhar com equipamentos profissionais de discotecagem e produção musical, vemos jovens talentos se transformarem em artistas de destaque em palcos locais e nacionais. Nosso sonho é ampliar essa atuação, alcançando mais pessoas e fortalecendo o protagonismo feminino e a inclusão da diversidade."

Em setembro, Nadejda realizou uma turnê por São Paulo, passando por clubes como D-Edge, Jerome, Gaspar e Bandeira Bandeira, onde apresentou diferentes vertentes de sua pesquisa musical.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Regulação do streaming: cineastas fazem protestos em diversas capitais contra projeto
CINEMA

Regulação do streaming: cineastas fazem protestos em diversas capitais contra projeto
Ação itinerante vai auxiliar municípios pernambucanos na execução da Política Aldir Blanc
POLÍTICA PÚBLICA

Ação itinerante vai auxiliar municípios pernambucanos na execução da Política Aldir Blanc

Compartilhe

Tags