DJ e produtora pernambucana Nadejda marca presença no maior evento da economia criativa do Brasil

Fundadora da MaddaM Music representa Pernambuco no MICBR 2025, em Fortaleza, com projeto voltado à inclusão e formação na música eletrônica

A produtora, DJ e educadora Nadejda, fundadora da MaddaM Music, produtora voltada ao protagonismo feminino e à inclusão LGBTQ+ na música eletrônica, é uma das pernambucanas selecionadas para o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR 2025).

Ela representa o Estado na categoria Sênior do evento, que será realizado em Fortaleza (CE) de 3 e 6 de dezembro.

Promovido pelo Ministério da Cultura, o MICBR é o maior encontro de negócios do setor cultural no país, reunindo empreendedores, artistas e instituições que impulsionam a economia criativa brasileira.

Durante o evento, Nadejda participa das rodadas de negócios e de formações sobre o mercado criativo, onde apresenta o MaddaM LAB, programa de educação e formação técnica em discotecagem e produção musical voltado a mulheres, pessoas trans e juventudes periféricas.

Educação e diversidade na música eletrônica

Criado há seis anos, o MaddaM LAB é realizado anualmente com acesso gratuito e oferece palestras e oficinas ministradas por profissionais da música. Os encontros abordam temas como discotecagem profissional, produção musical, gestão de carreira, direitos autorais, produção executiva e diversidade no mercado musical.

"O MaddaM LAB nasceu para disseminar conhecimento e democratizar o acesso à tecnologia voltada à música eletrônica", afirma Nadejda.

Nadejda no Club D-Edge, em São Paulo, em 2025 - MATEUS ZUMBA/DIVULGAÇÃO

"Ao capacitar mulheres e pessoas trans para trabalhar com equipamentos profissionais de discotecagem e produção musical, vemos jovens talentos se transformarem em artistas de destaque em palcos locais e nacionais. Nosso sonho é ampliar essa atuação, alcançando mais pessoas e fortalecendo o protagonismo feminino e a inclusão da diversidade."

Em setembro, Nadejda realizou uma turnê por São Paulo, passando por clubes como D-Edge, Jerome, Gaspar e Bandeira Bandeira, onde apresentou diferentes vertentes de sua pesquisa musical.

