Ação itinerante vai auxiliar municípios pernambucanos na execução da Política Aldir Blanc
Iniciativa oferecerá apoio técnico e formativo nas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado, com inscrições abertas para funcionários até 9 de novembro
A Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que destina anualmente recursos para todos os municípios brasileiros investirem em cultura, tem enfrentado um grande desafio: muitas cidades ainda não possuem experiência na gestão de políticas culturais.
Para ajudar a mudar esse cenário, o Ciclo 2 da PNAB contará com a ação Busca Ativa, voltada a oferecer apoio prático — da inscrição à prestação de contas dos projetos. Em Pernambuco, a iniciativa atuará nas 12 Regiões de Desenvolvimento do Estado. Até o momento, o Estado recebeu R$ 59 milhões da PNAB.
No primeiro ciclo, cidades de destaque econômico ou com reconhecida tradição cultural, como Paulista, Paudalho, Ipojuca, Floresta, Bonito, São Lourenço da Mata e Goiana, enviaram suas inscrições de última hora.
Inscrições para integrar equipe
As inscrições para quem quiser integrar a equipe da Busca Ativa estão abertas até 9 de novembro, de forma gratuita, no site buscaativape.com.br. A ação é promovida pela Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e tem caráter itinerante.
O programa dará atenção especial a municípios com menor acesso à tecnologia e suporte técnico, com o objetivo de qualificar propostas e ampliar as chances de aprovação nos editais da PNAB.
Seleção e vagas disponíveis
A contratação prevê duas categorias: Agente de Busca Ativa, responsável pela mobilização e orientação inicial nos territórios, e Agente de Balcão de Atendimento, que atuará de forma presencial e virtual, prestando informações e auxílio aos proponentes.
Podem se candidatar pessoas com mais de 18 anos, ensino médio completo, residência em Pernambuco e disponibilidade para os horários e locais definidos pelo projeto.
A seleção será feita por análise curricular, levando em conta experiência prévia, habilidades de comunicação, trabalho em equipe e cursos relacionados à função.
Capacitação dos selecionados
Os aprovados participarão de uma oficina formativa nos dias 15 e 16 de novembro de 2025, que apresentará o panorama da PNAB – Ciclo 2 e orientará a atuação de agentes e atendentes.
Durante a capacitação, serão abordados temas como cadastro e inscrição no Mapa Cultural, atendimento inclusivo, mobilização territorial, LGPD e segurança de dados, além de noções sobre execução de projetos, indicadores e prestação de contas.
A formação combina exposições curtas, simulações de balcão, estudos de caso por território e uma avaliação prática ao final.