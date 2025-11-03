Josyara e Martins levam parceria musical ao palco da Caixa Cultural Recife
Espetáculo "Deu Match" cumpre temporada de quarta (5) a sábado (8), na Caixa Cultural, no Bairro do Recife, com direção artística de André Brasileiro
A baiana Josyara e o pernambucano Martins, dois nomes em destaque na nova música nordestina, voltam a dividir o palco no Recife com o espetáculo "Deu Match", que cumpre temporada de quarta (5) a sábado (8), na Caixa Cultural, no Bairro do Recife.
O show marca o reencontro dos artistas que descobriram afinidade musical durante o Festival Rec-Beat, em 2023, e desde então vêm circulando juntos por várias capitais do país.
Tradição e contemporaneidade
Com direção artística de André Brasileiro e direção musical assinada pelos próprios intérpretes, o projeto combina vozes, violões e rabeca para criar uma sonoridade que mistura tradição e contemporaneidade.
No repertório, o público encontra canções autorais e releituras de clássicos de Cátia de França, Chico César, Geraldo Azevedo, Carlinhos Brown e Trio Nordestino, além do single "Deu Match", que dá nome ao espetáculo.
Os artistas
Natural de Juazeiro (BA), Josyara é cantora, compositora e instrumentista conhecida pelo violão percussivo e pelas letras de forte identidade poética. Em sua trajetória, reúne álbuns como Mansa Fúria (2018), ÀdeusdarÁ (2022) e o recente AVIA (2025), além de passagens por festivais como Coala, Primavera Sound, Rec-Beat e MADA.
Já Martins, natural de Pernambuco, tem conquistado espaço com a suavidade da voz e a força das composições. Suas músicas foram gravadas por artistas como Ney Matogrosso, Simone, Daniela Mercury e Margareth Menezes. O cantor lançou os discos Martins (2019) e Interessante e Obsceno (2023), e teve a faixa “Jardim da Fantasia” incluída na trilha da novela Renascer.
Com a turnê “Deu Match”, os dois reforçam a potência da música autoral nordestina, em um encontro que atravessa estados, gêneros e gerações.
SERVIÇO
"Deu Match", com Josyara e Martins
Onde: CAIXA Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)
Quando: de 5 a 8 de novembro (quarta a sábado), às 20h
Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia - clientes CAIXA e casos previstos em lei), no link no site CAIXA Cultural
