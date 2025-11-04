'Quem joga com todo mundo não joga com ninguém', dispara Saory sobre Shia em A Fazenda 17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante uma conversa com Creo Kellab, a cirurgiã-dentista Saory Cardoso demonstrou insatisfação com a postura do ator dentro do jogo

O clima entre os peões segue tenso na sede de A Fazenda 17, e o alvo da vez é Shia Phoenix.

Durante uma conversa com Creo Kellab, a cirurgiã-dentista Saory Cardoso demonstrou insatisfação com a postura do ator dentro do jogo e com a parceria entre os grupos que vinham se articulando juntos nas últimas dinâmicas.



O motivo da discórdia é o Resta Um, que deve definir um dos indicados à próxima Roça. Saory, Duda Wendling e seus aliados querem que Maria Caporusso ou Matheus Martins sobrem na dinâmica, mas o grupo de Shia defende outro nome.

Irritada com a falta de firmeza do ator, Saory disparou: “Quem joga com todo mundo não joga com ninguém.”



A peoa seguiu criticando o comportamento de Shia e questionou a coerência de suas atitudes no jogo.

“Ele está pagando mico. Joga com o Matheus, joga comigo, joga com vocês”, disse, em tom de reprovação.



Além disso, Saory criticou o fato de o ator não se disponibilizar a ir para a Roça, mesmo tendo sido o responsável por traçar parte da estratégia do grupo.

A conversa reforçou o clima de desconfiança entre os participantes e indica que novas alianças podem se desfazer antes da próxima votação.