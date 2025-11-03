A Fazenda 17: Shia revela plano para colocar Yoná na Roça e tenta atrair Matheus para a estratégia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O ator explicou que há um acordo dentro do grupo para indicar Yoná, mas que existe uma preocupação com a possibilidade dela puxar Carol para a Roça

Clique aqui e escute a matéria

Durante uma conversa com Toninho e Créo, Shia revelou que vem discordando de algumas decisões de Dudu sobre a formação da Roça desta terça-feira (3).

O ator explicou que há um acordo dentro do grupo para indicar Yoná, mas que existe uma preocupação com a possibilidade de a advogada puxar Carol para a berlinda.

Por isso, a ideia seria deixar a indicação para o Fazendeiro Toninho.



Segundo Shia, o apresentador não está totalmente de acordo com o plano, o que o levou a fazer um alerta. “Se seu grupo não votar, vai sobrar para vocês”.

O ator ainda afirmou que pretende atrair Matheus e Maria para a combinação, já que ambos estão entre os alvos da casa e buscam maneiras de se proteger nesta Roça.