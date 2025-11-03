fechar
A Fazenda 17: Shia revela plano para colocar Yoná na Roça e tenta atrair Matheus para a estratégia

O ator explicou que há um acordo dentro do grupo para indicar Yoná, mas que existe uma preocupação com a possibilidade dela puxar Carol para a Roça

Por Bruna Oliveira Publicado em 03/11/2025 às 16:52
Shia expõe plano para colocar Yoná na Roça mesmo sem apoio de Dudu
Durante uma conversa com Toninho e Créo, Shia revelou que vem discordando de algumas decisões de Dudu sobre a formação da Roça desta terça-feira (3).

O ator explicou que há um acordo dentro do grupo para indicar Yoná, mas que existe uma preocupação com a possibilidade de a advogada puxar Carol para a berlinda.

Por isso, a ideia seria deixar a indicação para o Fazendeiro Toninho.

Segundo Shia, o apresentador não está totalmente de acordo com o plano, o que o levou a fazer um alerta. “Se seu grupo não votar, vai sobrar para vocês”.

O ator ainda afirmou que pretende atrair Matheus e Maria para a combinação, já que ambos estão entre os alvos da casa e buscam maneiras de se proteger nesta Roça.

