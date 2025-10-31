fechar
A Fazenda 17: Yoná promete 'aterrorizar' Dudu e revela bastidores de articulações com Duda, Saory e Tàmires

A advogada afirmou que o apresentador a orientou sobre como provocar as rivais e prometeu que agora pretende "aterrorizar" o ex-aliado

Por Bruna Oliveira Publicado em 31/10/2025 às 15:41
O clima de tensão voltou a crescer em A Fazenda 17.

Durante uma conversa com Martina e Rayane, Yoná Sousa revelou detalhes das estratégias que teriam sido traçadas por Dudu Camargo dentro do confinamento.

A advogada afirmou que o apresentador a orientou sobre como provocar as rivais e prometeu que agora pretende “aterrorizar” o ex-aliado nos próximos dias.

Segundo Yoná, Dudu foi quem sugeriu que ela citasse o nome do cantor Belo para irritar Rayane, além de relembrar polêmicas de outro reality envolvendo Martina.

“Ele que disse para falar do Belo, para irritar a Ray, e do que a Martina fez no outro reality show”, contou Yoná.

Rayane, ao ouvir a revelação, ironizou as estratégias do apresentador e minimizou as provocações.

“Porque não tem nada para jogar daqui. Vai falar o que do nosso jogo? Que a gente joga, faz provas e ganha?”, disse.

A troca de confidências entre as peoas reforça o clima de desconfiança dentro do grupo e promete movimentar os próximos capítulos do reality.


