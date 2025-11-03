fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Matheus acredita que será indicado por Toninho, e Maria teme ser a mais votada pelos peões

O modelo contou que costuma aguardar a definição da Baia, mas já prevê que deve acabar ocupando o primeiro banquinho da berlinda

Por Bruna Oliveira Publicado em 03/11/2025 às 15:41
Matheus acredita que será a indicação de Toninho para a Roça
Matheus acredita que será a indicação de Toninho para a Roça - Reprodução/RecordPlus

Clique aqui e escute a matéria

Durante uma conversa sobre a Formação da Roça desta terça-feira (4), Matheus revelou a Maria que acredita ser o alvo direto do Fazendeiro Toninho.

O modelo contou que costuma aguardar a definição da Baia antes de traçar suas estratégias, mas já prevê que deve acabar ocupando o primeiro banquinho da berlinda.

Maria, por outro lado, discordou da análise do colega, mas confessou acreditar que será a mais votada pelos peões.

A influenciadora ainda levantou a possibilidade de que os participantes possam tentar colocá-los juntos na Roça, tornando o confronto inevitável.

Leia também

A Fazenda 17: Yoná promete 'aterrorizar' Dudu e revela bastidores de articulações com Duda, Saory e Tàmires
entretenimento

A Fazenda 17: Yoná promete 'aterrorizar' Dudu e revela bastidores de articulações com Duda, Saory e Tàmires
Enquete UOL A Fazenda 2025: Créo, Fabiano ou Will, quem vai ser eliminado nesta quinta (30)? Confira porcentagens de parcial
roça

Enquete UOL A Fazenda 2025: Créo, Fabiano ou Will, quem vai ser eliminado nesta quinta (30)? Confira porcentagens de parcial

Compartilhe

Tags