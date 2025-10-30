Enquete UOL A Fazenda 2025: Créo, Fabiano ou Will, quem vai ser eliminado nesta quinta (30)? Confira porcentagens de parcial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A noite de hoje promete ser decisiva em A Fazenda 2025, com a eliminação de mais um peão e a formação de um novo cenário dentro do reality

A noite desta quinta-feira (30) promete ser decisiva em A Fazenda 2025, com a eliminação de mais um peão e a formação de um novo cenário dentro do reality.

Fabiano Moraes, Créo Kellab e Will Guimarães disputam a permanência no jogo em uma das Roças mais equilibradas da temporada até agora.

Nas parciais da enquete UOL, consultada às 18h10 de hoje, a disputa segue acirrada, mas um dos peões aparece em desvantagem.

Fabiano Moraes conta com 36,13% dos votos para permanecer no reality, enquanto Will Guimarães registra 36,12% e Créo Kellab aparece com apenas 27,75%, sendo o possível eliminado da noite.

Os números, no entanto, podem mudar até o encerramento da votação oficial, já que as torcidas seguem mobilizadas nas redes sociais.

O público é quem vota para quem deve continuar em A Fazenda, e o participante com menor porcentagem de votos será o eliminado da semana. O resultado oficial será revelado ao vivo durante o programa desta quinta-feira.