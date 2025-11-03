Matheus Fernandes lança label "MF Anos 2000" com show vibrante no Recife
Show de estreia no Recife marca o início da turnê nacional do novo projeto do cantor, que mistura passado e presente em clima de festa.
O cantor Matheus Fernandes deu o pontapé inicial em um novo projeto musical: a label MF Anos 2000, que promete reviver os maiores hits da década de 2000 em uma fusão irresistível de funk, sertanejo e forró, sem deixar de lado as batidas contemporâneas do bregafunk.
A estreia aconteceu na última sexta-feira (31), na Cachaçaria Carvalheira, no Recife, em uma noite marcada por nostalgia e dança. A produção fica por conta da Carvalheira, responsável por grandes eventos no calendário pernambucano e nacional, como Numanice, de Ludmilla, e Terapya do Henry, de Henry Freitas.
Um show que mistura passado e presente
No palco, Matheus Fernandes apresentou um espetáculo completo, que vai além da música. O artista levou um balé para compor a performance e reforçar a proposta estética da label, inspirada no visual e na atmosfera dos anos 2000, época que marcou gerações com seus ritmos dançantes e figurinos icônicos.
A ideia do projeto é celebrar essa década de forma moderna, conectando o público que viveu intensamente o período com os novos fãs que descobriram seus sons por meio das redes e remixes atuais.
“MF Anos 2000 é o projeto do momento”, diz o cantor
Matheus Fernandes, que já é um nome consolidado no meio artístico por sucessos que embalam festas e rádios em todo o país, celebra o lançamento da sua própria label como um marco na carreira.
"Ter a minha própria label é maravilhoso, acho que todo artista sonha aí com esse momento. A gente lá atrás fez o MF na praia que ainda roda, que tem sim um carinho muito especial aqui no meu coração, mas o projeto anos 2000 é o do momento", celebra Fernandes.
"A gente tem uma missão muito legal, desde a estética, as músicas, enfim, que a galera venha vestida e que tenha toda essa energia em volta do nosso projeto ano 2000. Estamos começando hoje aqui com pé direito em Recife", contou o cantor.
O MF Anos 2000 é apenas o início de uma série de apresentações que devem rodar o Brasil. Segundo Matheus, o projeto levará sua energia contagiante para grandes capitais, consolidando a label como uma das mais animadas do momento.
"Acredito que todos os nossos shows, mas o anos 2000 não é diferente, a gente busca trazer um show com muita energia positiva. A gente vai rodar agora São Paulo, Brasília, vai rodar Fortaleza, vai rodar Salvador, Belém, Rio de Janeiro", completou.