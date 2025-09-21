ChurrasCarva celebra edição histórica com chefs renomados e super estrutura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Este ano o ChurrasCarva, evento gastronômico de sucesso na cidade, ganhou espaço ainda maior no Shopping Recife, realizado no edifício garagem B4

O retorno do ChurrasCarva, realizado na tarde deste sábado (20), animou quem aprecia um bom churrasco. Mais de 20 chefs de todo Brasil comandaram o menu com o preparo de diferentes proteínas e acompanhamentos.

O evento, conhecido por ser open bar e open food, trouxe gastronomia de qualidade com cortes de carnes nobres no cardápio e bebidas à vontade. “É sempre muito bom. Misturar gastronomia com festa, receber gente com música, já é uma experiência bem legal.“, destacou Vitinho Carvalheira, CEO da Carvalheira - idealizadora do evento.

Victor Carvalheira, CEO do Carvalheira e Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife - Gabriel Ferreira/JC Imagem



Churrasco de Parilla, Fogo de Chão e hambúrgueres se tornaram tradição para o público. Mas os participantes puderam ainda apreciar as delícias do mar, como ostras e o famoso pirarucu amazônico, harmonizado com bobó de camarão, farofa de goiabada e castanhas. Além disso, aves e carne suína receberam atenção entre os degustadores. “É um evento que já está maduro. A gente vai aprendendo ao longo dos anos, variando as proteínas e a forma de cocção. A picanha esse ano teve uma leve defumação, antes de chegar na parrilla. Trouxemos outra estação com pato, marreco, codorna e frango. Tem de tudo um pouco, atendendo todos os gostos”, pontuou Geraldo Bandeira, sócio da Carvalheira. Repetindo o sucesso do ano anterior, as sobremesas ganharam espaço e agradaram os amantes de doces, com versões de torta, cocada e brownie.

O público pôde desfrutar de Churrasco de Parilla, Fogo de Chão e hambúrgueres, além de frutos do mar, aves e carne suína - Gabriel Ferreira/JC Imagem

A 7ª edição do evento, realizada na cobertura do edifício garagem do Shopping Recife, ganhou ainda mais espaço. Renata Cavalcanti, superintendente do mall, descreve que o festival já entrou para o calendário da cidade. “Totalmente consolidado. É um prazer enorme receber a sétima edição do ChurrasCarva, um evento voltado pra toda família, que todo mundo pode aproveitar: música, churrasco, todo mundo é super bem-vindo aqui no Shopping Recife.”

As atrações musicais animaram o público do ChurrasCarva - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Toda celebração foi regada por muita música. As atrações: MacFly, Parachutes, Downtown Band, No Money For Cash e DJ DaMata animaram o público duranteafesta.