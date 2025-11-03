Bruno Diegues, ex Jeito Moleque, e Só na Marosidade agitam sábado (8) do Sambinha Chacon
Sambinha Chacon reúne Bruno Diegues e Só na Marosidade em festa especial no Recife, com pagode, samba e comemoração de 15 anos. Veja detalhes
Clique aqui e escute a matéria
Relembrando épocas e sucessos que marcaram diferentes gerações, o Sambinha Chacon reunirá no line-up deste sábado, 8 de novembro, duas super atrações conhecidas do público pernambucano. Bruno Diegues, ex-vocalista da banda Jeito Moleque, comandará a roda de samba mais famosa do Recife, além do grupo Só na Marosidade, que estará comemorando 15 anos de trajetória na ocasião. Localizada no Poço da Panela, a festa começa a partir das 17h.
Retornando ao palco do Sambinha Chacon, Bruno Diegues, ícone do pagode romântico dos anos 2000, período em que comandou a banda Jeito Moleque, promete mesclar as novidades da carreira solo com os hits consagrados na sua voz. Apresentando as inéditas do seu novo projeto “Mais Uma Noite”, que traz “Para tudo” e “Eu, você e mais ninguém”, a apresentação também contará com as atemporais “Hoje a noite é nossa”, “A amizade é tudo” e “Me faz feliz”.
Deixando a festa ainda melhor, a banda Só na Marosidade estará comemorando os 15 anos do grupo no palco do Sambinha Chacon. Apostando em um repertório repleto de pagode das antigas, marca registrada dos meninos que mantêm um público fiel na cidade, a banda também relembrará canções como “Selinho não é gaia” e “Não quero mais saber de amor”.
Matheus Moraes, Boa Ousadia e Banda Sambinha Chacon completam a programação especial. Os ingressos custam R$ 80 e estão à venda no site Bilheteria Digital ou via Pix, através do contato (81) 98777-4570. A arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365, Poço da Panela.
Serviço
Sambinha Chacon
Data e horário: Sábado, 8 de novembro, às 17h
Local: Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
Atrações: Bruno Diegues (ex-Jeito Moleque), Só na Marosidade, Matheus Moraes, Boa Ousadia e Banda Sambinha Chacon
Ingressos: R$ 80, à venda no site Bilheteria Digital ou via Pix pelo contato (81) 98777-4570
Informações: @sambinhachacon