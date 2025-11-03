Fábrica dos Sonhos: Shopping Recife apresenta um Natal lúdico e encantador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trazendo decoração com modelagem inédita, oficina de brinquedos do Papai Noel e programação aos finais de semana, o ciclo natalino já começou!

Unindo tradição, ludicidade, entretenimento e experiências únicas, o Shopping Recife se prepara para receber o ciclo natalino de 2025 sob a temática “Fábrica dos Sonhos: Um Natal cada vez mais mágico”.

Neste domingo (2), o centro de compras inaugura sua decoração e programação natalinas, que passeiam pelo universo dos brinquedos, utilizando uma modelagem inédita: o low-poly, com elementos em 3D e texturas personalizadas, em intervenções nos corredores, área externa e no Parque Gourmet.

Os atrativos estão descentralizados por todo o shopping, com elementos interativos e contemplativos, que convidam o público a vivenciar o Natal de uma forma mágica, em ambientes que transformam sonhos em realidade.

Com projeto cenográfico assinado pelo artista Juarez Fagundes, da ZERO57, a decoração central, localizada na Praça de Eventos, contará com um túnel iluminado atravessando a tradicional árvore de Natal, conectando os dois lados do piso superior do shopping.

Outro destaque é um Papai Noel gigante, em formato low-poly, que recebe os visitantes na entrada, além de um carrossel iluminado, jogos interativos e um kids play com escorrego e tobogã, que dão um toque especial à decoração e proporcionam diversão para todas as idades.

Além das atrações principais, o público poderá conferir diversos espaços instagramáveis, distribuídos em pontos estratégicos dos corredores, oferecendo novos cenários para fotos e registros especiais.

Os pets também poderão entrar no clima natalino com um trono exclusivo montado no ParCão, garantindo lembranças encantadoras para toda a família.

Neste universo onde os sonhos e os brinquedos se entrelaçam, o bom velhinho terá um espaço dedicado a ele: a Oficina do Noel, localizada no 2º piso, próxima à loja Granado.

Por lá, uma decoração especial, projetada por Paula Melo, da Vielo Decor, remonta uma verdadeira fábrica de brinquedos, onde os pequenos poderão entregar suas cartinhas e registrar a tradicional foto natalina. Em frente à Oficina, um lounge temático receberá, aos finais de semana, atividades lúdicas e manuais para as crianças.

Também aos sábados e domingos, os corredores ganham intervenções artísticas com um cortejo musical e a apresentação do espetáculo “Low Poly – O Natal em mil formas, um só coração”, produzidos pela Libre Promo e pela Doce Produções, com figurinos assinados por Carol Silveira.

Com personagens que simbolizam o período natalino e um roteiro que destaca a força da união, a performance promete encantar os visitantes.

As fachadas e principais entradas do Shopping Recife também receberão decoração especial, com iluminação em cascata e elementos natalinos em estética low-poly, criados sob medida pela Blachere Brasil, representante nacional da maior empresa de iluminação artística da Europa. O tradicional presépio também não poderia faltar, reforçando o verdadeiro sentido do Natal.

Em parceria com o decorador Eider Santos, o Shopping terá, ainda, um mercado natalino, localizado no Terraço de Eventos, com venda de artigos temáticos para decoração de ambientes.

“Temos como um de nossos pilares a inovação e num momento tão especial como o Natal, não poderia ser diferente. Por isso, buscamos surpreender com uma estética que mistura ludicidade e emoção, trazendo para a nossa Fábrica dos Sonhos detalhes que convidam o público a se encantar, brincar e sonhar”, destaca Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife.

Parque Gourmet

Ideal para encontros e confraternizações de final de ano, o novo polo gastronômico da cidade ganha ornamentação temática e sofisticada, além de um urso gigante na sua marquise.

De quinta a domingo, além de saborear o melhor da culinária, o público poderá curtir apresentações musicais de qualidade em ritmo de jazz, soul, brasilidades e música clássica, com produção CarvaHub, garantindo uma experiência completa. Os detalhes da programação podem ser conferidos nas redes sociais do Shopping.

Temporários

Para o Natal 2025, o Shopping Recife investiu R$ 3,8 milhões e projeto a abertura de cerca de 1.300 vagas temporárias. Os interessados podem cadastrar seus currículos e verificar as oportunidades disponíveis nas lojas por meio da aba Oportunidades, no site www.shoppingrecife.com.br.

Os currículos cadastrados alimentam um banco de dados acessível aos lojistas, facilitando o processo de selecção de novos colaboradores.

Serviço

Fábrica dos Sonhos: Um Natal cada vez mais mágico no Shopping Recife

Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem