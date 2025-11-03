Zéh Palito inaugura exposição individual no MAC_BAHIA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em sua primeira mostra em uma instituição brasileira, o artista reúne obras recentes que expandem sua pesquisa entre cultura pop e tropicalismo

Clique aqui e escute a matéria

O Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA), vinculado ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC, apresenta entre os dias 19 de novembro e 22 de fevereiro de 2026 a primeira exposição individual de Zéh Palito (Limeira, 1986).

Em Do pranto o oceano, e nadamos no amor, sua primeira exposição individual em um museu brasileiro, o artista propõe uma imersão em seu universo pictórico, marcado pela fusão entre referências da cultura urbana, estética tropical e temas sociais que atravessam sua produção desde o início da carreira.

Com curadoria de Daniel Rangel, a exposição apresenta um conjunto de 21 pinturas, uma escultura, seis instalações, um mural e a ativação da escultura inflável de um cacho de bananas, todas desenvolvidas entre 2022 e 2025.

Além das obras de séries já conhecidas - que celebram a cultura e a existência de pessoas negras em posição de poder, com uma iconografia própria e influências do tropicalismo brasileiro -, Zéh Palito apresenta também uma série inédita criada especialmente para esta exposição, na qual presta homenagem a artistas baianos que admira, como Emanoel Araújo, Mestre Didi, Yedamaria, Estevão Silva e Rubem Valentim.

Formado em Design Gráfico pela FAAL e com passagem pela EMCEA – Escola Municipal de Cultura e Artes, em Limeira (SP), Zéh Palito começou a pintar aos 15 anos, quando o grafite se tornou uma ferramenta de expressão e engajamento comunitário no interior paulista.

“A obra de Zéh Palito impacta à primeira vista. Cultura negra pop afrofuturista, permeada por muitos tons de rosa com um traço pessoal que vem das ruas para o museu. A exposição de Zéh Palito no MAC_BAHIA, primeira individual do artista em um museu no país, marca a trajetória de um expoente artista brasileiro, que possui obras em importantes museus e coleções particulares no mundo todo”, afirma o curador Daniel Rangel.

Sobre a mostra de Zéh Palito

A individual de Zéh Palito no MAC_BAHIA evidencia o amadurecimento de sua pesquisa entre a pintura de rua e a de cavalete, em obras que aliam técnica e intuição.

Palito transita entre a expressividade das cores vibrantes e a delicadeza dos tons pastéis, explorando a materialidade da tinta acrílica com o mesmo senso de urgência que o moveu nos muros.

Suas composições apresentam pessoas negras envoltas em cenários fantásticos, repletos de frutas, flores e ícones da cultura pop - como tênis, carros e marcas -, articulando um diálogo entre ancestralidade, desejo e consumo.

Com trabalhos presentes em coleções de instituições como Instituto Inhotim, Baltimore Museum of Art e Institute of Contemporary Art Miami, Zéh Palito consolida sua presença internacional ao mesmo tempo em que reafirma suas raízes brasileiras.

A mostra no MAC_BAHIA marca um retorno simbólico ao país e um novo capítulo em sua trajetória, em sintonia com a missão do museu de valorizar artistas contemporâneos e suas múltiplas narrativas.

O Museu de Arte Contemporânea da Bahia celebrou no último final de semana de setembro, dois anos de atividades comemorando ainda um quantitativo de visitação de aproximadamente 200.000 pessoas desde a abertura do museu, em setembro de 2023 até junho de 2025.

Serviço



Exposição: Do pranto o oceano, e nadamos no amor, individual Zéh Palito

Curadoria: Daniel Rangel

Abertura: 19 de novembro, quarta-feira, às 17h

Período: 19 de novembro de 2025 a 22 de fevereiro de 2026

Local: MAC_BAHIA - Museu de Arte Contemporânea da Bahia | Rua da Graça, nº 284, Graça, Salvador/BA

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h

Entrada gratuita

Realização: MAC_BAHIA, IPAC, Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA).