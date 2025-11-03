Zéh Palito inaugura exposição individual no MAC_BAHIA
Em sua primeira mostra em uma instituição brasileira, o artista reúne obras recentes que expandem sua pesquisa entre cultura pop e tropicalismo
O Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA), vinculado ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC, apresenta entre os dias 19 de novembro e 22 de fevereiro de 2026 a primeira exposição individual de Zéh Palito (Limeira, 1986).
Em Do pranto o oceano, e nadamos no amor, sua primeira exposição individual em um museu brasileiro, o artista propõe uma imersão em seu universo pictórico, marcado pela fusão entre referências da cultura urbana, estética tropical e temas sociais que atravessam sua produção desde o início da carreira.
Com curadoria de Daniel Rangel, a exposição apresenta um conjunto de 21 pinturas, uma escultura, seis instalações, um mural e a ativação da escultura inflável de um cacho de bananas, todas desenvolvidas entre 2022 e 2025.
Além das obras de séries já conhecidas - que celebram a cultura e a existência de pessoas negras em posição de poder, com uma iconografia própria e influências do tropicalismo brasileiro -, Zéh Palito apresenta também uma série inédita criada especialmente para esta exposição, na qual presta homenagem a artistas baianos que admira, como Emanoel Araújo, Mestre Didi, Yedamaria, Estevão Silva e Rubem Valentim.
Formado em Design Gráfico pela FAAL e com passagem pela EMCEA – Escola Municipal de Cultura e Artes, em Limeira (SP), Zéh Palito começou a pintar aos 15 anos, quando o grafite se tornou uma ferramenta de expressão e engajamento comunitário no interior paulista.
“A obra de Zéh Palito impacta à primeira vista. Cultura negra pop afrofuturista, permeada por muitos tons de rosa com um traço pessoal que vem das ruas para o museu. A exposição de Zéh Palito no MAC_BAHIA, primeira individual do artista em um museu no país, marca a trajetória de um expoente artista brasileiro, que possui obras em importantes museus e coleções particulares no mundo todo”, afirma o curador Daniel Rangel.
Sobre a mostra de Zéh Palito
A individual de Zéh Palito no MAC_BAHIA evidencia o amadurecimento de sua pesquisa entre a pintura de rua e a de cavalete, em obras que aliam técnica e intuição.
Palito transita entre a expressividade das cores vibrantes e a delicadeza dos tons pastéis, explorando a materialidade da tinta acrílica com o mesmo senso de urgência que o moveu nos muros.
Suas composições apresentam pessoas negras envoltas em cenários fantásticos, repletos de frutas, flores e ícones da cultura pop - como tênis, carros e marcas -, articulando um diálogo entre ancestralidade, desejo e consumo.
Com trabalhos presentes em coleções de instituições como Instituto Inhotim, Baltimore Museum of Art e Institute of Contemporary Art Miami, Zéh Palito consolida sua presença internacional ao mesmo tempo em que reafirma suas raízes brasileiras.
A mostra no MAC_BAHIA marca um retorno simbólico ao país e um novo capítulo em sua trajetória, em sintonia com a missão do museu de valorizar artistas contemporâneos e suas múltiplas narrativas.
O Museu de Arte Contemporânea da Bahia celebrou no último final de semana de setembro, dois anos de atividades comemorando ainda um quantitativo de visitação de aproximadamente 200.000 pessoas desde a abertura do museu, em setembro de 2023 até junho de 2025.
Serviço
Exposição: Do pranto o oceano, e nadamos no amor, individual Zéh Palito
Curadoria: Daniel Rangel
Abertura: 19 de novembro, quarta-feira, às 17h
Período: 19 de novembro de 2025 a 22 de fevereiro de 2026
Local: MAC_BAHIA - Museu de Arte Contemporânea da Bahia | Rua da Graça, nº 284, Graça, Salvador/BA
Horário: terça a domingo, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Realização: MAC_BAHIA, IPAC, Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA).