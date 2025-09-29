Xande de Pilares chega ao Recife para comandar a Feijoada do Seu Carva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Feijoada do Seu Carva 2025 confirma Xande de Pilares e outras grandes atrações, além de full open bar e open food para o dia 25 de outubro

Para quem estava contando os segundos para o anúncio da edição 2025 da Feijoada do Seu Carva, a notícia chegou com muita alegria! No dia 25 de outubro, a partir das 14h, a Cachaçaria Carvalheira vai receber um time de peso que promete entregar muito pagode, além de uma feijoada deliciosa e, claro, o full open bar que é a marca registrada da produtora pernambucana.

A grande atração do dia, que vai comandar a festa, é o artista Xande de Pilares. Referência no cenário musical, Xande, que ficou conhecido por participar do Grupo Revelação, hoje segue carreira solo e lança sucessos autorais que conquistam uma legião de admiradores. No repertório, não vão faltar hits atemporais como Deixa Acontecer e Tá Escrito, além das novidades do projeto Nos Braços do Povo.

Line-up Completo

Além do carioca, Rafa Mesquita, Dan Ferrera, Lipe e Sassarico também formam o time que promete alegrar a festa até o anoitecer. O DJ DaMata também integra o line up e vai comandar os intervalos do agito. A tradicional festa chega também com serviço open food, levando aquela feijuca deliciosa para a galera, além do full open bar. Os ingressos já estão disponíveis, sujeitos a virada de lote sem aviso prévio, na Sympla.