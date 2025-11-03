fechar
Toquinho celebra 60 anos de carreira no Teatro Guararapes

Turnê celebra seis décadas de trajetória do artista com espetáculo sensorial, repleto de memórias, sucessos e homenagens à história da MPB

Por Catêrine Costa Publicado em 03/11/2025 às 19:37
Toquinho
Toquinho - Crédito: Marcos Oliveira

Um dos maiores nomes da música brasileira, Toquinho iniciou em outubro sua nova turnê nacional comemorando 60 anos de carreira. Intitulada "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz", a série de espetáculos propõe uma verdadeira imersão no universo afetivo e musical do artista, reunindo canções emblemáticas, duetos emocionantes, conteúdos visuais inéditos e um conceito cênico sofisticado. O artista desembarca no Recife nesta sexta-feira, 7 de novembro, para show no Teatro Guararapes, às 20h.

A turnê, que já passou por São Paulo e Porto Alegre (ambos com casas lotadas), é uma comemoração e uma homenagem à música brasileira. Ao longo das décadas, Toquinho construiu uma obra que atravessa gerações. Quem já não lembrou a infância ao escutar "Aquarela" ou "O Caderno"? Parceiro eterno de Vinicius de Moraes, o cantor, compositor e violonista também escreveu sua história ao lado de gigantes como Chico Buarque, Tom Jobim, Jorge Ben Jor, Paulo César Pinheiro e Mutinho, entre tantos outros. Agora, ele transforma essas histórias em espetáculo.

Com banda completa, novos arranjos e direção musical apurada, o show é dividido em blocos temáticos que costuram momentos históricos, homenagens e fases distintas da carreira de Toquinho. Do universo infantil de tantas canções, como "A Casa", ao romantismo de "Regra Três", passando por sambas, afro-sambas e parcerias eternizadas, o repertório emociona pela beleza, pela memória e pela atualidade.

Um dos destaques do espetáculo é a presença da cantora Camilla Faustino, que divide o palco com Toquinho em duetos delicados e potentes. Dona de uma voz expressiva e presença cênica marcante, Camilla atua como contraponto artístico, ampliando as camadas de emoção do show com naturalidade e sintonia com o mestre.

A experiência é potencializada por um conteúdo visual exibido em painéis de LED que percorrem toda a extensão do palco. Imagens de arquivo, projeções cinematográficas, texturas analógicas e elementos gráficos poéticos se fundem à música para criar um ambiente sensorial e memorável, transformando cada apresentação em uma jornada única.

Nos próximos meses, a turnê passará por capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Vitória, com previsão de expansão para o exterior em 2026. Em algumas cidades, artistas convidados subirão ao palco ao lado de Toquinho, resgatando encontros históricos e criando momentos exclusivos para cada público.

Serviço

Show: Toquinho – "Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz" – 60 anos de música
Quando: Sexta-feira, 7 de novembro, às 20h
Local: Teatro Guararapes
Ingressos: A partir de R$ 90,00, disponíveis na Bilheteria Digital

