Sambar & Love grava novo audiovisual "Sunbare" no Recife Antigo com participações especiais
O Recife Antigo vai ser o palco de um novo capítulo na história da banda Sambar & Love. Neste sábado, 8 de novembro, a partir das 14h, o grupo pernambucano grava seu novo audiovisual “Sunbare”, no Vão do Cais, e o clima promete ser de pura energia, amor e muito samba no pé.
Formado por Bruno Monte, Tarcisio Pena e Tony Aca, o Sambar & Love conquistou o público com seu jeito leve, jovem e apaixonado de fazer pagode. Nascido de uma roda de amigos no quintal, o grupo hoje arrasta multidões e imprime sua identidade ao transformar sucessos da MPB e do pop nacional em versões cheias de balanço e romantismo, além de conquistar o público com suas canções autorais.
O novo projeto marca uma nova fase na carreira da banda e chega cheio de participações especiais. Entre elas, a cantora Nathalia Calasans, a “coelhinha mais amada do Brasil”, que brilhou ao lado da banda Saia Rodada, e o cantor pernambucano Júnior Santos, dono de uma das vozes mais queridas do cenário local.
Levando o mesmo nome do audiovisual, a gravação sela o nascimento da Sunbare, nova label criada pelo grupo com a proposta de unir samba, pagode e o pôr do sol recifense em uma experiência única. Além dos anfitriões, o line-up ainda traz Excesso de Bagagem, Ralk e outras atrações que vão garantir o clima de celebração.
Com produção da Festa Cheia Produções, os ingressos estão à venda a partir de R$ 60, disponíveis na Bilheteria Digital, no quiosque do Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna. Mais informações no Instagram: @sambareloveoficial.