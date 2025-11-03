Nonô Germano comanda a próxima Quinta no Galo com grandes nomes do frevo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nonô Germano comanda a Quinta no Galo nesta quarta (6), em noite de frevo, convidados especiais e clima de prévia carnavalesca. Saiba mais

O maior bloco do mundo segue com sua temporada de prévias para o Carnaval 2026, quando sairá às ruas, no dia 14 de fevereiro, com o tema “Frevo no Planeta Galo”. E, para já ir esquentando o clima para o Sábado de Zé Pereira, a próxima edição da tradicional Quinta no Galo traz à sede do Galo da Madrugada, no dia 6 de novembro, o cantor pernambucano Nonô Germano.

Conhecido por projetos musicais que visam à modernização do frevo, o artista promete uma noite de grandes clássicos do carnaval e traz, ainda, como convidados ao palco do Palácio Enéas Freire os cantores Claudionor Germano – seu pai –, Alcymar Monteiro, Almir Rouche, Dinah Santos e Luciano Ferraz.

“É muita alegria que estamos chegando pra fazer mais uma Quinta no Galo, já aquecendo pro carnaval. Estaremos lá com um repertório super bacana repleto de grandes clássicos do carnaval pernambucano, com ênfase no frevo tradicional de grandes mestres como Capiba, Luiz Bandeira, Getúlio Cavalcanti e tantos outros que ajudaram a construir essa identidade cultural tão forte aqui no nosso Estado”, pontua Nonô Germano.

Ao longo de 42 anos de carreira, o cantor recifense já levou a música pernambucana para outras capitais brasileiras e países como Estados Unidos, Portugal, Suíça, Cuba e México. Para o próximo carnaval, Nonô pretende lançar novos frevos autorais, com arranjos modernos e dialogando com outros ritmos.

Apresentam-se, ainda, nesta Quinta no Galo a tribo indígena Carijós, o grupo de passistas Saltos Cia de Dança, o Afoxé Omo Inã, a nação do maracatu Encanto da Alegria e o Bloco das Ilusões. A festa começa às 20h e os ingressos já estão à venda no local e no site da Bilheteria Digital, ao valor de R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas).

As Quintas no Galo seguem até a primeira semana de fevereiro. Até lá, passam pelo palco do Palácio Enéas Freire, comandando as prévias: Som da Terra (13/11), Quinteto Violado (11/12), Almir Rouche (18/12), Via Villan-Chan (08/01), Spok (15/01), Marron Brasileiro (22/01), Asas da América (29/01) e Maestro Forró com sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (05/02).

Serviço – Quinta no Galo: Nonô Germano

Data e horário: 06 de novembro, às 20h

Local: sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José)

Convidados: Claudionor Germano, Alcymar Monteiro, Almir Rouche, Dinah Santos e Luciano Ferraz.

Grupos culturais: tribo indígena Carijós, Saltos Cia de Dança, Afoxé Omo Inã, nação do maracatu Encanto da Alegria e Bloco das Ilusões.

Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas); à venda no local e no site da Bilheteria Digital.

Informações e reservas: (81) 3224-2899