Andressa Urach reclama de comentários sobre estar ‘magra demais’ para o Carnaval

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Andressa Urach, influencer de conteúdo adulto, não esconde de ninguém o seu incômodo com comentários a respeito do seu corpo. Muitos questionam, afirmando que a loira se encontra ‘magra demais’ para desfilar na Porto da Pedra, no Carnaval de 2026.

“Tenho recebido várias mensagens dizendo que estou magra demais”, revelou em entrevista para a revista canadense Vigour. Apesar do incômodo, a influencer revela que não entrará em qualquer pressão estética para a folia. “Já passei por várias fases e hoje não me deixo abalar por comentários. Pela minha personalidade, não pretendo entrar em nenhum tipo de pressão por causa do Carnaval. Estou tranquila e feliz com o meu corpo do jeito que ele está”, disse.

LEIA AGORA: Péricles desabafa sobre depressão e revela ajuda especial: ‘Me segurando na mão’

Um dos motivos para receber tantos “conselhos” sobre o corpo, Andressa acreditava ser o fato de ter uma vida extremamente expostas nas redes. “Talvez, pelo fato de sempre ter sido aberta sobre as minhas cirurgias plásticas, as pessoas acham que têm o direito de opinar sobre o meu corpo. Mas não ligo para esse tipo de crítica. Hoje, me sinto em paz, saudável e satisfeita com o que vejo no espelho”, comentou.

O post Andressa Urach reclama de comentários sobre estar ‘magra demais’ para o Carnaval foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.