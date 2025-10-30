Andressa Urach reclama de comentários sobre estar ‘magra demais’ para o Carnaval
Andressa Urach, influencer de conteúdo adulto, não esconde de ninguém o seu incômodo com comentários a respeito do seu corpo. Muitos questionam, afirmando que a loira se encontra ‘magra demais’ para desfilar na Porto da Pedra, no Carnaval de 2026.
“Tenho recebido várias mensagens dizendo que estou magra demais”, revelou em entrevista para a revista canadense Vigour. Apesar do incômodo, a influencer revela que não entrará em qualquer pressão estética para a folia. “Já passei por várias fases e hoje não me deixo abalar por comentários. Pela minha personalidade, não pretendo entrar em nenhum tipo de pressão por causa do Carnaval. Estou tranquila e feliz com o meu corpo do jeito que ele está”, disse.
Um dos motivos para receber tantos “conselhos” sobre o corpo, Andressa acreditava ser o fato de ter uma vida extremamente expostas nas redes. “Talvez, pelo fato de sempre ter sido aberta sobre as minhas cirurgias plásticas, as pessoas acham que têm o direito de opinar sobre o meu corpo. Mas não ligo para esse tipo de crítica. Hoje, me sinto em paz, saudável e satisfeita com o que vejo no espelho”, comentou.
