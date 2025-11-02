Samba do Barcha celebra 1º ano com edição especial no Recife Antigo
O Samba do Barcha comemora 1 ano no Recife com dois palcos, line-up de peso e atrações que vão do samba ao pagode. Veja mais detalhes
Clique aqui e escute a matéria
O Samba do Barcha, um dos eventos mais queridos do Recife, celebra um ano de história com uma edição especial neste sábado, 8 de novembro, a partir das 16h, no Mirante do Paço, no Recife Antigo. A festa promete uma experiência completa, com dois palcos simultâneos e um line-up de peso reunindo grandes nomes da música pernambucana e nacional. Os ingressos estão à venda no site Ingresse.
Entre as atrações confirmadas estão Kadu Martins, Sambarrasta, Deb Lima, Math Gomes, Sambadeiras, Patusco, Elvis, Garcez, Bayma, Vilx e DJ Damata, garantindo uma programação diversificada que vai do samba ao pagode, passando por ritmos brasileiros que embalam o público até a noite.
Kadu Martins é considerado o maior hitmaker da atualidade no piseiro, acumulando sucessos que viralizam rapidamente. Músicas como “Halls na Língua” e “Novinha do OnlyFans” somam mais de 100 milhões de visualizações no YouTube e milhões de plays nos streams. Com 8,7 milhões de ouvintes mensais e mais de 416 milhões de plays no YouTube, ele se destaca como referência do gênero, conquistando fãs por todo o Brasil com seus hits contagiantes e presença de palco forte.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O evento, conhecido por unir boa música, gente bonita e um clima de celebração, acontece sob o pôr do sol, cenário que já se tornou marca registrada do Samba do Barcha. Nesta edição, a label Barchef Nightlife promete estrutura ampliada e dois palcos que permitirão apresentações simultâneas, sem pausas na animação. A comemoração de aniversário chega para consolidar o evento como uma das principais festas do calendário cultural da cidade.