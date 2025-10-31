Prefeitura de Goiana divulga datas da Abertura do Verão 2025, que contará com grandes atrações musicais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Abertura de Verão de Goiana é marcada pela diversidade musical e pela energia do público que comparece às praias do município a cada edição

A contagem regressiva para a Abertura do Verão 2025 começou oficialmente. Em uma transmissão ao vivo realizada na noite desta quarta-feira (29), pelo perfil oficial @veraogoiana, a Prefeitura de Goiana confirmou as datas do evento, que promete movimentar o Litoral Norte de Pernambuco durante todo o mês de novembro.

Apresentado por Beto Café, o anúncio reuniu grande público nas redes sociais e agitou os moradores das praias de Atapuz, Carne de Vaca e Ponta de Pedras, onde a programação acontecerá em quatro finais de semana consecutivos.

Mais de 4 mil pessoas acompanharam a transmissão, que revelou parte das atrações nacionais e locais. A grade completa, incluindo artistas regionais e manifestações da cultura popular goianense, será apresentada até a próxima segunda-feira (3).

De acordo com o prefeito Marcílio Régio, antecipar o calendário tem como objetivo fortalecer o comércio e o turismo na região.

“Queremos dar tempo para que os comerciantes se preparem para os dias de festa. Vamos movimentar a economia nas praias e oferecer uma grande estrutura para receber os visitantes”, afirmou o prefeito, acompanhado da primeira-dama Ana Silveira.

O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Cultural, Ítalo Côco, também participou do evento online e reforçou o convite ao público.

“Será a maior abertura de verão da história de Goiana, com o envolvimento de todas as secretarias municipais para acolher quem vier curtir esses dias de festa”, destacou.

Abertura de Verão de Goiana

Reconhecida como uma das celebrações mais tradicionais do calendário local, a Abertura de Verão de Goiana é marcada pela diversidade musical e pela energia do público que comparece às praias do município a cada edição.

Nos comentários da live, o público comemorou os nomes já confirmados, entre eles Simone Mendes, Xand Avião, Natanzinho Lima, Ferrugem, Saulo Fernandes, Matuê, Fundo de Quintal, Magníficos, MC Tocha e Tayara Andreza.

Programação já confirmada

Atapuz



7 de novembro – 20h



MC Elvis

MC Tocha

Valquíria Santana

8 de novembro – 20h



MC Thayk (part. Lekinho Campos)

Dayanne

Brunessa França (part. Banda Sedutora)

9 de novembro – 15h



Tayara Andreza

MC Troinha

Capim Cubano

Banda Rossi

Carne de Vaca



14 de novembro – 20h



Magníficos

Capim com Mel

15 de novembro – 20h



Matuê

Seu Desejo

16 de novembro – 15h



Ferrugem

Fundo de Quintal

Ponta de Pedras

21 de novembro – 20h



Natanzinho Lima

Iguinho e Lulinha

22 de novembro – 20h



Simone Mendes

Dudu Nobre

23 de novembro – 15h



Menos é Mais

Edcity Fantasmão

Victor Leão

28 de novembro – 20h



Edson Gomes e Isaque Gomes

Saulo Fernandes

29 de novembro – 20h



Tribo de Jah

Xand Avião

30 de novembro – 15h



Raça Negra

Bom Gosto

Patusco