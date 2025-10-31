fechar
Agenda | Notícia

Prefeitura de Goiana divulga datas da Abertura do Verão 2025, que contará com grandes atrações musicais

A Abertura de Verão de Goiana é marcada pela diversidade musical e pela energia do público que comparece às praias do município a cada edição

Por Bruna Oliveira Publicado em 31/10/2025 às 15:29
Tayara Andreza é uma das atrações confirmadas da Abertura do Verão 2025 de Goiana
A contagem regressiva para a Abertura do Verão 2025 começou oficialmente. Em uma transmissão ao vivo realizada na noite desta quarta-feira (29), pelo perfil oficial @veraogoiana, a Prefeitura de Goiana confirmou as datas do evento, que promete movimentar o Litoral Norte de Pernambuco durante todo o mês de novembro.

Apresentado por Beto Café, o anúncio reuniu grande público nas redes sociais e agitou os moradores das praias de Atapuz, Carne de Vaca e Ponta de Pedras, onde a programação acontecerá em quatro finais de semana consecutivos.

Mais de 4 mil pessoas acompanharam a transmissão, que revelou parte das atrações nacionais e locais. A grade completa, incluindo artistas regionais e manifestações da cultura popular goianense, será apresentada até a próxima segunda-feira (3).

De acordo com o prefeito Marcílio Régio, antecipar o calendário tem como objetivo fortalecer o comércio e o turismo na região.

“Queremos dar tempo para que os comerciantes se preparem para os dias de festa. Vamos movimentar a economia nas praias e oferecer uma grande estrutura para receber os visitantes”, afirmou o prefeito, acompanhado da primeira-dama Ana Silveira.

O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Cultural, Ítalo Côco, também participou do evento online e reforçou o convite ao público.

“Será a maior abertura de verão da história de Goiana, com o envolvimento de todas as secretarias municipais para acolher quem vier curtir esses dias de festa”, destacou.

Abertura de Verão de Goiana

Reconhecida como uma das celebrações mais tradicionais do calendário local, a Abertura de Verão de Goiana é marcada pela diversidade musical e pela energia do público que comparece às praias do município a cada edição.

Nos comentários da live, o público comemorou os nomes já confirmados, entre eles Simone Mendes, Xand Avião, Natanzinho Lima, Ferrugem, Saulo Fernandes, Matuê, Fundo de Quintal, Magníficos, MC Tocha e Tayara Andreza.

Programação já confirmada

Atapuz

7 de novembro – 20h

MC Elvis
MC Tocha
Valquíria Santana

8 de novembro – 20h

MC Thayk (part. Lekinho Campos)
Dayanne
Brunessa França (part. Banda Sedutora)

9 de novembro – 15h

Tayara Andreza
MC Troinha
Capim Cubano
Banda Rossi

Carne de Vaca

14 de novembro – 20h

Magníficos
Capim com Mel

15 de novembro – 20h

Matuê
Seu Desejo

16 de novembro – 15h

Ferrugem
Fundo de Quintal

Ponta de Pedras

21 de novembro – 20h

Natanzinho Lima
Iguinho e Lulinha

22 de novembro – 20h

Simone Mendes
Dudu Nobre

23 de novembro – 15h

Menos é Mais
Edcity Fantasmão
Victor Leão

28 de novembro – 20h

Edson Gomes e Isaque Gomes
Saulo Fernandes

29 de novembro – 20h

Tribo de Jah
Xand Avião

30 de novembro – 15h

Raça Negra
Bom Gosto
Patusco

