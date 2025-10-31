Prefeitura de Goiana divulga datas da Abertura do Verão 2025, que contará com grandes atrações musicais
A Abertura de Verão de Goiana é marcada pela diversidade musical e pela energia do público que comparece às praias do município a cada edição
A contagem regressiva para a Abertura do Verão 2025 começou oficialmente. Em uma transmissão ao vivo realizada na noite desta quarta-feira (29), pelo perfil oficial @veraogoiana, a Prefeitura de Goiana confirmou as datas do evento, que promete movimentar o Litoral Norte de Pernambuco durante todo o mês de novembro.
Apresentado por Beto Café, o anúncio reuniu grande público nas redes sociais e agitou os moradores das praias de Atapuz, Carne de Vaca e Ponta de Pedras, onde a programação acontecerá em quatro finais de semana consecutivos.
Mais de 4 mil pessoas acompanharam a transmissão, que revelou parte das atrações nacionais e locais. A grade completa, incluindo artistas regionais e manifestações da cultura popular goianense, será apresentada até a próxima segunda-feira (3).
De acordo com o prefeito Marcílio Régio, antecipar o calendário tem como objetivo fortalecer o comércio e o turismo na região.
“Queremos dar tempo para que os comerciantes se preparem para os dias de festa. Vamos movimentar a economia nas praias e oferecer uma grande estrutura para receber os visitantes”, afirmou o prefeito, acompanhado da primeira-dama Ana Silveira.
O secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Cultural, Ítalo Côco, também participou do evento online e reforçou o convite ao público.
“Será a maior abertura de verão da história de Goiana, com o envolvimento de todas as secretarias municipais para acolher quem vier curtir esses dias de festa”, destacou.
Abertura de Verão de Goiana
Reconhecida como uma das celebrações mais tradicionais do calendário local, a Abertura de Verão de Goiana é marcada pela diversidade musical e pela energia do público que comparece às praias do município a cada edição.
Nos comentários da live, o público comemorou os nomes já confirmados, entre eles Simone Mendes, Xand Avião, Natanzinho Lima, Ferrugem, Saulo Fernandes, Matuê, Fundo de Quintal, Magníficos, MC Tocha e Tayara Andreza.
Programação já confirmada
Atapuz
7 de novembro – 20h
MC Elvis
MC Tocha
Valquíria Santana
8 de novembro – 20h
MC Thayk (part. Lekinho Campos)
Dayanne
Brunessa França (part. Banda Sedutora)
9 de novembro – 15h
Tayara Andreza
MC Troinha
Capim Cubano
Banda Rossi
Carne de Vaca
14 de novembro – 20h
Magníficos
Capim com Mel
15 de novembro – 20h
Matuê
Seu Desejo
16 de novembro – 15h
Ferrugem
Fundo de Quintal
Ponta de Pedras
21 de novembro – 20h
Natanzinho Lima
Iguinho e Lulinha
22 de novembro – 20h
Simone Mendes
Dudu Nobre
23 de novembro – 15h
Menos é Mais
Edcity Fantasmão
Victor Leão
28 de novembro – 20h
Edson Gomes e Isaque Gomes
Saulo Fernandes
29 de novembro – 20h
Tribo de Jah
Xand Avião
30 de novembro – 15h
Raça Negra
Bom Gosto
Patusco