Festival Flores de Holambra chega ao Pátio do Carmo para sua 28ª edição
Evento no Pátio do Carmo, no Centro do Recife, reúne mais de 150 espécies de plantas e flores a partir de R$ 5, além de itens para jardinagem.
Para quem ama cultivar diferentes espécies de plantas e flores ou simplesmente decorar a casa, o Festival Flores de Holambra desembarca no Pátio do Carmo, no Centro do Recife, trazendo mais de 150 opções. A feira chega para a sua 28° edição entre os dias 30 de outubro e 22 de novembro, aberta todos os dias, das 8h às 18h.
“O festival já se tornou uma tradição nesta época do ano, especialmente próximo ao feriado de finados e durante as festas de fim de ano, quando a demanda por flores dispara. As pessoas buscam enfeitar suas casas ou presentear com algo especial, cheio de significado. Estamos felizes em realizar mais uma edição com a Galvão Flores, que nos ajuda a levar uma grande diversidade de espécies para o nosso público”, destaca Daniel Trindade, organizador da feira.
Em um espaço de aproximadamente 400 metros quadrados, é possível encontrar uma variedade de roseiras, begônias, gerberas, palmeiras, samambaias, além das opções mais procuradas nas edições anteriores, como orquídeas, bonsais, cactos e suculentas, rosas do deserto, frutíferas e planta carnívoras.
Entre as novidades, a espécie de orquídea Denphalaen é uma das recomendações para os iniciantes, que também estará disponível durante a feira a partir de R$23,90. “Sempre reforçamos que não é preciso ter medo de adquirir qualquer espécie, pois estaremos à disposição durante o evento para tirar todas as dúvidas”, afirma Daniel.
Os preços variam de R$5 a R$200, contando também com vasos decorativos, sementes, ferramentas para cultivo e manutenção, regadores e uma sessão exclusiva de fertilizantes. A entrada é gratuita e aberta ao público.
História - O festival se tornou um dos pontos tradicionais da capital pernambucana, tendo circulado em várias cidades, encontrou no pátio da Basílica do Carmo, um ponto de encontro para apreciadores de espécies dificilmente encontradas em outros espaços. Sua origem veio da cidade de Holambra, no estado de São Paulo, município onde se concentra a maior produção de flores ornamentais do país.
Serviço
Festival Flores de Holambra
Datas: de 30 de outubro e 22 de novembro
Horários: todos os dias, das 8h às 18h
Local: Pátio da Basílica do Carmo (Av. Dantas Barreto, 646 - Santo Antônio, Recife - PE)
Entrada: Gratuita