Festival de aviação gratuito terá show de acrobacias aéreas neste fim de semana

O festival Air Venture 2025 acontece entre os dias 24 a 26, no Aeroclube de Pernambuco, em Igarassu e a entrada custa 2kg de alimento não perecível

O festival de aviação AirVenture 2025, chega a Pernambuco neste fim de semana. A partir de sexta-feira (24) até o domingo (26), o Aeroclube de Pernambuco, em Igarassu, vai receber uma programação que reúne aviação e cultura. Para participar é só levar 2kg de alimentos não perecíveis.

O evento, em parceria com a Secretaria de Educação de Igarassu, selecionou 10 alunos da rede pública estadual, incluindo estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para realizar voos panorâmicos gratuitos durante o festival.

Waldonys - Divulgação

Acrobacias no ar

O cantor e piloto acrobático Waldonys vai realizar apresentações acrobáticas ao lado do Comandante Rangel. Apesar de ter a aviação como um hobby, Waldonys já recebeu medalhas de Mérito Santos Dumont e Bartolomeu de Gusmão, e é Membro Honorário da Força Aérea Brasileira.

Além das acrobacias, o público vai poder assistir saltos paraquedistas da equipe Vertical Jump, voos iluminados de paramotores ao entardecer e a chegada de helicópteros oficiais da PRF, GTA e Corpo de Bombeiros de Pernambuco.

Fortalecimento do público feminino

Com o objetivo de incentivar mulheres a seguirem carreira no setor, o festival será palco do "A Menina na Aviação – D.A.M.A.", com palestras da Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil (Amab).

Outra atração é a palestra sobre recrutamento de pilotos da Azul Linhas Aéreas, abordando oportunidades, formação e o mercado de trabalho. A conversa será ministrada pelo coordenador de avaliação de aeronautas e copiloto A330 da companhia, Heitor Giuliano.

Outras programações

O evento também dispõe de uma área gastronômica, espaço kids, exposição de carros clássicos pela Corrente do Bem dos Antigos e voos panorâmicos para visitantes (mediante inscrição local e disponibilidade).



