Novo presidente do Peru decreta emergência em Lima para tentar conter onda de violência

Dina Boluarte foi alvo de um processo de impeachment por não conseguir enfrentar a violência no país e foi substituída pelo atual presidente

O novo presidente do Peru, José Jerí, declarou estado de emergência em Lima na terça-feira (21), na mais recente tentativa do governo de conter a onda de violência que provocou protestos e contribuiu para a queda de sua antecessora, Dina Boluarte, no dia 10.

Boluarte foi alvo de um processo de impeachment sob a acusação de não conseguir enfrentar a violência no país e foi substituída por Jerí, que chefiava o Parlamento.

30 DIAS

Em mensagem televisionada, o presidente afirmou que a emergência em Lima durará 30 dias e acrescentou que o governo considera convocar soldados para ajudar no trabalho policial. Também está em estudo a restrição de direitos, como a liberdade de reunião e de movimento, segundo Jerí.

"Guerras são vencidas com ações, não palavras", disse o presidente, que prometeu passar "da defesa para o ataque" no combate ao crime.