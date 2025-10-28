Festival de Circo do Brasil retorna ao Recife de 01 a 09/11 com programação franco-brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recife se transforma na capital do circo contemporâneo de 1º a 9 de novembro com espetáculos nacionais e internacionais em teatros e espaços públicos

Após passagem pela França, o Festival de Circo do Brasil (FCB) transforma o Recife na capital das artes circenses de 1º a 9 de novembro.

Em sua 19ª edição, o evento integra o Ano Brasil–França, promovendo um projeto de cooperação cultural e intercâmbio artístico com a La Grainerie – Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérance.

O público pernambucano poderá conferir espetáculos nacionais e internacionais, vivências circenses, laboratórios artísticos, intercâmbios culturais, feira de economia criativa, exibição de filmes e apresentações musicais e de cultura popular, reafirmando o festival como um dos principais encontros de artes circenses da América Latina.

A programação ocupará os teatros de Santa Isabel, Parque, Apolo e Hermilo Borba Filho, além de itinerar por vários espaços abertos do Grande Recife.

Com produção da Luni Produções e da La Grainerie e apoio da Prefeitura do Recife, do Governo de Pernambuco e do Ministério do Turismo, o FCB traz nove dias de intensa programação, para todas as idades, com atividades gratuitas e a preços acessíveis. Esta edição do festival conta com patrocínio do Banco do Nordeste, através da Lei de Incentivo à Cultura, uma realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Abertura e ocupação artística no Parque Santana

O festival inicia no primeiro final de semana de novembro, dias 1º e 2, com uma grande ocupação artística no Parque Santana, em Casa Forte. A programação, gratuita e franco-brasileira, reúne diferentes linguagens em uma celebração das artes e da cultura.

No local, será montado um palco para apresentações circenses, shows musicais e manifestações da cultura popular. Entre as atrações, Esparrama Circo, do Grupo Esparrama (SP), presta homenagem à tradição do circo, transformando o cotidiano em espetáculo. A Mostra PE apresenta números de artistas pernambucanos ou residentes no Estado, selecionados por meio da convocatória artística do festival.





A programação musical começa no sábado (1º) com Forró na Caixa (PE), que transforma o picadeiro em um baile de rabeca, mesclando forró pé-de-serra, coco, baião, samba e influências do manguebeat. No domingo (2), Mestre Anderson Miguel (PE) celebra as tradições populares pernambucanas com maracatu de baque solto e ciranda.

O coletivo Fuscirco (Ceará), formado pelos palhaços Rupi e Pitchula, estaciona seu Fusca Azul 1974 na área central do parque, apresentando música, malabares, equilibrismo e humor no espetáculo “A RiSita”. O público ainda poderá assistir o espetáculo “How Much We Carry?”, do Crique Immersif (FR-BR). Inédita no Brasil, a apresentação, sem diálogos, convida o público à pausa e ao encontro em torno de uma percha gigante em constante desequilíbrio.

Programação nos teatros



Nos teatros, a programação começa com “Nove Tentativas de Não Sucumbir”, da Cia Devir (PE), no Teatro Apolo, com duas apresentações gratuitas nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. O espaço também recebe “Vermelho, Branco e Preto”, de Cibele Mateus (SP), nos dias 5 e 6, e “Fragmentos”, da Cia La Víspera (ES-FR), nos dias 7 e 8.

No Teatro de Santa Isabel, serão apresentados “O Vazio é Cheio de Coisa”, da Cia Nós no Bambu (DF), em sessão única no dia 6, e “Le Bruit des Pierres”, do Collectif Maison Courbe (FR), nos dias 8 e 9. O solo da brasiliense Poema Mühlenberg integrou a etapa francesa do festival, em Toulouse. Outro solo da artista, “Sarayvara”, também apresentado na França, chega ao Brasil no dia 7, no Teatro Hermilo Borba Filho, com entrada gratuita. O Teatro do Parque recebe “Juventud”, da Cie NDE (FR), no dia 9. Os ingressos para estas apresentações estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores de R$10 a R$50.

A Temporada está coordenada pelo Institut Français e o Instituto Guimarães Rosa em estreita colaboração com as Embaixadas da França no Brasil e do Brasil na França, sob a autoridade dos ministérios das Relações Exteriores e da Cultura de ambos os países. Os comissários são Anne Louyot (programação no Brasil) e Emilio Kalil (programação na França).

Serviço

19ª edição Festival de Circo do Brasil — Aldeia de Tous

1º a 9 de novembro de 2025

Recife – Pernambuco

Ingressos: Sympla (sympla.com.br/festivaldecircodobrasil)

Mais informações e programação completa: www.festivaldecircodobrasil.com.br/

