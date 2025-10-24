Senac Recife abre inscrições para Curso de Cabeleireiro
Formação tem início no dia 3 de novembro e prepara profissionais para atuarem em uma das áreas mais promissoras do mercado da beleza.
Formação profissional no mundo na beleza: o Senac Recife está com inscrições abertas para o Curso de Cabeleireiro, com início previsto para o dia 3 de novembro.
De acordo com pesquisa da Unilever, 90% das mulheres se sentem melhor após cortar o cabelo. Para os homens, o cabelo também é o atributo físico que mais influencia na autoestima, afirma estudo realizado pela Internacional Society of Hair Restoration.
Reconhecendo a importância de formar profissionais de qualidade neste ramo tão importante para autoimagem e reforço da individualidade, o Senac Recife oferece uma oportunidade para quem deseja se especializar na área.
Curso do Senac Recife segue até março
A formação conta com uma carga horária de 290 horas/aula e segue até o dia 4 de março de 2026.
Nos encontros, os alunos serão capacitados nas principais técnicas, tendências e procedimentos de cuidados com os cabelos, como cortes, escovas, coloração, hidratação, nutrição, reconstrução e modelagem, além de desenvolverem competências em atendimento ao cliente, empreendedorismo, biossegurança e visagismo.
Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos, além de Ensino Fundamental completo.
As inscrições para o curso podem ser feitas pelo site https://www.pe.senac.br/cursos-2/.
As aulas acontecem presencialmente de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, na unidade do Senac Recife, localizado na Av. Visconde de Suassuna, nº 440, no bairro de Santo Amaro.
Interessados podem buscar mais informações pelo telefone (81) 3413-6697.
Serviço
Curso de Cabeleireiro
Quando: 03/11/2025 a 04/03/2026
Local: Senac Recife
Endereço: Av. Visconde de Suassuna, 440, Santo Amaro
Inscrições: https://www.pe.senac.br/cursos-2/
Investimento total: R$ 1.980,00
Mais informações: (81) 3413-6697 / 6686 / 6688 (Salão Empresa)