fechar
Agenda | Notícia

Senac Recife abre inscrições para Curso de Cabeleireiro

Formação tem início no dia 3 de novembro e prepara profissionais para atuarem em uma das áreas mais promissoras do mercado da beleza.

Por Thallys Menezes Publicado em 24/10/2025 às 20:00 | Atualizado em 24/10/2025 às 20:02
Curso de cabelereiro
Curso de cabelereiro - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Formação profissional no mundo na beleza: o Senac Recife está com inscrições abertas para o Curso de Cabeleireiro, com início previsto para o dia 3 de novembro.

De acordo com pesquisa da Unilever, 90% das mulheres se sentem melhor após cortar o cabelo. Para os homens, o cabelo também é o atributo físico que mais influencia na autoestima, afirma estudo realizado pela Internacional Society of Hair Restoration.

Reconhecendo a importância de formar profissionais de qualidade neste ramo tão importante para autoimagem e reforço da individualidade, o Senac Recife oferece uma oportunidade para quem deseja se especializar na área.

Curso do Senac Recife segue até março

A formação conta com uma carga horária de 290 horas/aula e segue até o dia 4 de março de 2026.

Nos encontros, os alunos serão capacitados nas principais técnicas, tendências e procedimentos de cuidados com os cabelos, como cortes, escovas, coloração, hidratação, nutrição, reconstrução e modelagem, além de desenvolverem competências em atendimento ao cliente, empreendedorismo, biossegurança e visagismo.

Leia Também

Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos, além de Ensino Fundamental completo. 

As inscrições para o curso podem ser feitas pelo site https://www.pe.senac.br/cursos-2/.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As aulas acontecem presencialmente de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, na unidade do Senac Recife, localizado na Av. Visconde de Suassuna, nº 440, no bairro de Santo Amaro.

Interessados podem buscar mais informações pelo telefone (81) 3413-6697.

Serviço

Curso de Cabeleireiro

Quando: 03/11/2025 a 04/03/2026

Local: Senac Recife

Endereço: Av. Visconde de Suassuna, 440, Santo Amaro

Inscrições: https://www.pe.senac.br/cursos-2/

Investimento total: R$ 1.980,00

Mais informações: (81) 3413-6697 / 6686 / 6688 (Salão Empresa)

Leia também

Centro Cultural Marcos Hacker de Melo realiza oficina "Caça ao Tesouro Musical" neste sábado (18)
OFICINAS

Centro Cultural Marcos Hacker de Melo realiza oficina "Caça ao Tesouro Musical" neste sábado (18)
Cotas raciais voltam ao centro do debate em Pernambuco após falha em edital do concurso unificado
CPU Pernambuco

Cotas raciais voltam ao centro do debate em Pernambuco após falha em edital do concurso unificado

Compartilhe

Tags