Prefeitura do Recife oferece cursos gratuitos de qualificação profissional e inclusão digital
Os cursos abrangem diversas áreas, entre elas Marketing, voltado a jovens e adultos, além de formações direcionadas a empreendedores
A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional e inclusão digital no Centro Arrecifes da Cidadania, localizado na Comunidade do Bem, na Imbiribeira.
Inaugurado na última sexta-feira (17), o equipamento foi criado para promover a inclusão social, produtiva e digital dos moradores das comunidades Irmã Dorothy, Beira da Maré/Nova Esperança e Aritana.
As capacitações ocorrerão de segunda a sexta-feira, com quatro cursos diários e 20 vagas por turma. As inscrições acontecem diretamente no local, mediante apresentação de documento oficial com foto.
A programação de outubro e novembro oferece capacitações voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional, abordando temas como uso de redes sociais, empreendedorismo, finanças, atendimento ao cliente e ferramentas digitais, incluindo marketing digital, criação de sites e aplicativos, e inteligência artificial.
De acordo com a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves, o Arrecifes da Cidadania nasceu do desejo das comunidades por um olhar mais humano e atento, voltado à redução das desigualdades sociais. "Mais do que um prédio ou um serviço, é um espaço de encontro, de troca e de oportunidades. Aqui, as pessoas encontram apoio, escuta e acesso a ferramentas que ajudam a transformar a vida. A proposta é fortalecer a cidadania e também impulsionar a geração de renda. A ideia é justamente essa: abrir portas para que cada morador e moradora possa viver com mais dignidade, autonomia e esperança”, destaca.
Programação dos cursos de outubro:
22/10/2025 - Quarta-feira
- 08h-10h (Manhã): Criação de Sites, Podcasts e Aplicativos – Adolescentes 14+ e Adultos
- 10h-12h (Manhã): Como a IA irá me ajudar a melhorar o LinkedIn (currículo)? – Adolescentes 14+ e Adultos
- 13h-15h (Tarde): Descobrindo Potenciais e Ideias de Negócio – Jovens e Adultos
- 15h-17h (Tarde): Marketing Simples para Começar – Jovens, Adultos e Pequenos Empreendedores
23/10/2025 - Quinta-feira
- 08h-10h (Manhã): Marketing Digital Básico com o celular – Jovens e Adultos
- 10h-12h (Manhã): Vendendo pelo Celular: Fotos e Textos que Conquistam – Jovens e Adultos
- 13h-15h (Tarde): Formalização: MEI e Direitos Básicos – Adolescentes 14+ e Adultos
- 15h-17h (Tarde): Crie sua Marca com o que Tem – Adultos e Pequenos Empreendedores
24/10/2025 - Sexta-feira
- 08h-10h (Manhã): Criação de Sites, Podcasts e Aplicativos – Adolescentes 14+ e Adultos
- 10h-12h (Manhã): Como a IA irá me ajudar a melhorar o LinkedIn (currículo)? – Adolescentes 14+ e Adultos
- 13h-15h (Tarde): Organizando o Dinheiro do Pequeno Negócio – Adolescentes 14+ e Adultos
- 15h-17h (Tarde): Atendimento ao Cliente e Confiança na Comunidade – Adultos e Pequenos Empreendedores
27/10/2025 - Segunda-feira
- 08h-10h (Manhã): Marketing Digital Básico com o celular – Jovens e Adultos
- 10h-12h (Manhã): Vendendo pelo Celular: Fotos e Textos que Conquistam – Jovens e Adultos
- 13h-15h (Tarde): Descobrindo Potenciais e Ideias de Negócio – Jovens e Adultos
- 15h-17h (Tarde): Marketing Simples para Começar – Jovens, Adultos e Pequenos Empreendedores
29/10/2025 - Quarta-feira
- 08h-10h (Manhã): Criação de Sites, Podcasts e Aplicativos – Adolescentes 14+ e Adultos
- 10h-12h (Manhã): Como a IA irá me ajudar a melhorar o LinkedIn (currículo)? – Adolescentes 14+ e Adultos
- 13h-15h (Tarde): Formalização: MEI e Direitos Básicos – Adultos e Pequenos Empreendedores
- 15h-17h (Tarde): Crie sua Marca com o que Tem – Adultos e Pequenos Empreendedores
30/10/2025 - Quinta-feira
- 08h-10h (Manhã): Marketing Digital Básico com o celular – Adolescentes 14+ e Adultos
- 10h-12h (Manhã): Vendendo pelo Celular: Fotos e Textos que Conquistam – Adolescentes 14+ e Adultos
- 13h-15h (Tarde): Divulgação Estratégica: A Quem Vender e Como Alcançar – Adultos e Pequenos Empreendedores
- 15h-17h (Tarde): Como Atrair Clientes e Fidelizar com Poucos Recursos – Adultos e Pequenos Empreendedores
31/10/2025 - Sexta-feira
- 08h-10h (Manhã): Criação de Sites, Podcasts e Aplicativos – Jovens e Adultos
- 10h-12h (Manhã): Inclusão Digital e Segurança em Redes Sociais – Jovens e Adultos
- 13h-15h (Tarde): Elaboração de Currículo e Preparação para Entrevistas – Adolescentes 14+, Jovens e Adultos
- 15h-17h (Tarde): Oficina sobre Empreendedorismo – Jovens, Adultos e Pessoas Idosas
O Centro Arrecifes da Cidadania funciona das 7h às 17h e reúne, em um mesmo espaço, diversos serviços voltados à inclusão e ao fortalecimento de vínculo. Além dos cursos de qualificação, os moradores têm acesso ao atendimento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), como acompanhamento psicossocial individual e familiar, inclusão em benefícios socioassistenciais, atendimento ao CadÚnico, assessoria profissional e de carreira, e orientação jurídica.