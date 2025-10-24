fechar
Pernambuco | Notícia

Jaboatão entrega projeto para conter avanço do mar ao Governo de Pernambuco

Proposta prevê implantação de muro de enrocamento aderente, formado por camadas de pedras de diferentes tamanhos para absorver a energia das ondas

Por Laís Nascimento Publicado em 24/10/2025 às 13:08 | Atualizado em 24/10/2025 às 13:14
Jaboatão é um dos municípios mais afetados pelo avanço do mar em Pernambuco
Jaboatão é um dos municípios mais afetados pelo avanço do mar em Pernambuco - ARTUR BORBA/JC IMAGEM

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes entregou ao Governo de Pernambuco, nesta sexta-feira (24), o projeto de obra para conter a erosão marinha e o avanço do mar do município. A entrega foi realizada ao secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas) Daniel Coelho.

O documento foi elaborado pelo Núcleo de Estudos Marinhos (NEM), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Jaboatão é um dos municípios mais afetados no litoral pernambucano e, com a falta de manutenção das obras já executadas em anos anteriores, o problema foi agravado.

De acordo com Daniel Coelho, as gestões municipal e estadual devem iniciar intervenções já no início de 2025.

O projeto emergencial contempla obras em dois pontos: um trecho de aproximadamente 250 metros entre o Residencial Candeias II e a Rua Major Médico Vicente Fonseca de Matos, e outro de 130 metros, nas proximidades da Rua Gilberto Carlos Zazar, na divisa entre os bairros de Candeias e Barra de Jangada.

A proposta prevê a implantação de um muro de enrocamento aderente, estrutura formada por camadas de pedras de diferentes tamanhos, dispostas para absorver a energia das ondas e proteger as construções.

O projeto também inclui escavação, nivelamento do terreno e colocação de manta geotêxtil para estabilização do solo e prevenção da perda de sedimentos. As pedras utilizadas terão pesos variados para garantir durabilidade e resistência à ação do mar.

O documento será analisado pela equipe técnica da Semas e pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), que deverão emitir as autorizações necessárias para o início das intervenções.

As medidas emergenciais fazem parte de um conjunto de ações discutidas no grupo de trabalho criado em parceria entre prefeitura e governo, voltado à recuperação e à sustentabilidade do litoral do Estado.

“Estamos atuando de forma conjunta e técnica para garantir a proteção da nossa orla e a segurança da população. Essa obra é essencial para conter a erosão marinha no curto prazo, enquanto avançamos na busca por uma solução definitiva e metropolitana para a engorda das praias”, destacou o prefeito de Jaboatão Mano Medeiros.

