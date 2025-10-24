Jaboatão entrega projeto para conter avanço do mar ao Governo de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Proposta prevê implantação de muro de enrocamento aderente, formado por camadas de pedras de diferentes tamanhos para absorver a energia das ondas

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes entregou ao Governo de Pernambuco, nesta sexta-feira (24), o projeto de obra para conter a erosão marinha e o avanço do mar do município. A entrega foi realizada ao secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas) Daniel Coelho.

O documento foi elaborado pelo Núcleo de Estudos Marinhos (NEM), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Jaboatão é um dos municípios mais afetados no litoral pernambucano e, com a falta de manutenção das obras já executadas em anos anteriores, o problema foi agravado.

De acordo com Daniel Coelho, as gestões municipal e estadual devem iniciar intervenções já no início de 2025.

O projeto emergencial contempla obras em dois pontos: um trecho de aproximadamente 250 metros entre o Residencial Candeias II e a Rua Major Médico Vicente Fonseca de Matos, e outro de 130 metros, nas proximidades da Rua Gilberto Carlos Zazar, na divisa entre os bairros de Candeias e Barra de Jangada.

A proposta prevê a implantação de um muro de enrocamento aderente, estrutura formada por camadas de pedras de diferentes tamanhos, dispostas para absorver a energia das ondas e proteger as construções.

O projeto também inclui escavação, nivelamento do terreno e colocação de manta geotêxtil para estabilização do solo e prevenção da perda de sedimentos. As pedras utilizadas terão pesos variados para garantir durabilidade e resistência à ação do mar.

O documento será analisado pela equipe técnica da Semas e pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), que deverão emitir as autorizações necessárias para o início das intervenções.

As medidas emergenciais fazem parte de um conjunto de ações discutidas no grupo de trabalho criado em parceria entre prefeitura e governo, voltado à recuperação e à sustentabilidade do litoral do Estado.

“Estamos atuando de forma conjunta e técnica para garantir a proteção da nossa orla e a segurança da população. Essa obra é essencial para conter a erosão marinha no curto prazo, enquanto avançamos na busca por uma solução definitiva e metropolitana para a engorda das praias”, destacou o prefeito de Jaboatão Mano Medeiros.

