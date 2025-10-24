fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Veja como será o tempo em Pernambuco no fim de semana (24 a 26/10)

Fim de semana será de sol e pancadas isoladas na Zona da Mata e Região Metropolitana; Sertão segue quente e com baixa umidade durante os três dias

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 7:03
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

O fim de semana deve ser de calor e variação entre sol e pancadas rápidas em parte do estado, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão indica chuva fraca a moderada nas regiões Metropolitana, Mata Norte e Mata Sul, principalmente na sexta (24) e no sábado (25). No domingo (26), o tempo fica mais firme e seco nessas áreas.

No Agreste e Sertão, o predomínio é de sol, com queda acentuada na umidade relativa do ar e sensação de calor forte à tarde. O Inmet mantém alerta de “perigo potencial” para baixa umidade no Sertão, com índices próximos de 30%.

As temperaturas variam entre 24 °C e 28 °C no Recife, 22 °C e 30 °C em Carpina, 18 °C e 30 °C em Caruaru, 19 °C e 33 °C em Petrolina e 19 °C e 33 °C em Serra Talhada.

Melhores horários para banho de mar

De acordo com a tábua de marés da Apac, o sábado (25) terá maré alta às 5h44 (2,05 m) e 17h55 (2,06 m), com baixas por volta das 11h40 (0,57 m) e 0h04 (0,56 m).

No domingo (26), os melhores horários para banho serão no fim da manhã e início da tarde, quando o nível do mar estará mais baixo, às 12h20 (0,71 m), e o sol menos intenso.

