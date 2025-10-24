Mostra no Recife exalta o protagonismo LGBT+ no circo com entrada gratuita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa da Escola Pernambucana de Circo ocorre neste sábado (25), homenageando as artistas trans Bárbara Finsking e Raquel Simpson

O brilho, o talento e o empoderamento de artistas LGBTQIAPN+ na arte circense serão celebrados na 2ª Mostra Circo Queer, iniciativa da Escola Pernambucana de Circo que acontece neste sábado (25), às 19h, na sede da instituição, localizada na Macaxeira, Zona Norte do Recife. A entrada é gratuita.

A Mostra é o primeiro evento promovido por uma instituição circense em Pernambuco dedicado a destacar e fortalecer o protagonismo LGBTQIAPN+, defendendo mais representatividade e espaços de fala para esses artistas.

A programação reúne 13 artistas que integram a cena circense queer do Recife, com performances que transitam entre o circo, a dança, a música e a arte drag. O evento também contará com um ballroom de vogue, com júri especializado, premiação para os destaques da noite e um DJ responsável por animar o público.

Mostra Circo Queer, na da Escola Pernambucana de Circo - EULÁLIA LINS/DIVULGAÇÃO

Além das apresentações, haverá uma Feira Criativa da Macaxeira, que valoriza o empreendedorismo local e reúne opções de gastronomia, artesanato e produtos diversos feitos por moradores do bairro.

Homenagens

A Mostra também reserva um momento de celebração às trajetórias de duas artistas trans que inspiram a comunidade LGBTQIAPN+: Bárbara Finsking e Raquel Simpson, reconhecidas por suas contribuições nas áreas do circo, da música, da dança e da performance.

"Realizar essa Mostra é uma maneira de lutarmos e resistirmos, pois o universo do circo ainda é preconceituoso", afirma Fátima Pontes, coordenadora executiva da Escola Pernambucana de Circo.

"Ainda vemos, por exemplo, palhaços fazendo piadas machistas e LGBTfóbicas, com textos ultrapassados que não cabem mais na contemporaneidade. Está na hora de darmos voz e vez à comunidade artística LGBTQIAPN+, para que possa se expressar com respeito e dignidade", conclui.

SERVIÇO

2ª Mostra Circo Queer

Quando: sábado (25)

18h - Abertura da casa com a Feira Criativa da Macaxeira

19h - Início das apresentações culturais e homenagens

Onde: Sede da Escola Pernambucana de Circo (Av. José Américo de Almeida, 05 - Macaxeira - Recife/PE)

Quando: Entrada gratuita

Mais informações: https://www.instagram.com/escolapecirco/

Saiba como acessar o JC Premium