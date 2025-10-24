Fábio Silva lança Zero, livro sobre empreendedorismo social, no Recife
Obra revisita trajetória do fundador da Rede Muda Mundo e compartilha estratégias de liderança, inovação e mobilização coletiva
Clique aqui e escute a matéria
O empreendedor social Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo e fundador da Casa Zero, lança o livro "Zero", publicado pela Editora Voo.
A obra reúne aprendizados e experiências acumuladas em mais de uma década de atuação no campo do impacto social, da inovação cidadã e da mobilização coletiva.
O lançamento contará com duas sessões de autógrafos: a primeira será no dia 28 de outubro, às 18h, na Casa Zero, no Bairro do Recife; e a segunda no dia 4 de novembro, também às 18h, na Livraria Alma, em Pinheiros, São Paulo.
O "dia zero" e o início de uma jornada transformadora
A publicação revisita a trajetória de Fábio desde 2010, ano em que Pernambuco enfrentou uma das maiores enchentes de sua história recente, deixando cerca de 50 mil famílias desabrigadas.
O episódio marcou o que o autor define como seu "dia zero", o ponto de virada que o levou a dedicar sua vida à criação de soluções estruturadas de mobilização social e ao fortalecimento do voluntariado como ferramenta de transformação.
Desde então, Fábio idealizou iniciativas que se tornaram referência nacional e internacional, como Novo Jeito, Transforma Brasil, Porto Social, Fábrica do Bem e Casa Zero. Juntas, essas ações impulsionaram mais de 7 mil projetos sociais e mobilizaram milhões de horas de trabalho voluntário, gerando impacto direto em comunidades de diversas regiões do país.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O conceito de "zero" e o futuro do impacto social
Para Fábio, o "zero" simboliza o começo de um novo ciclo e a oportunidade de transformação. Ele defende que o impacto coletivo depende de ação, coragem e colaboração, e que ideias podem se tornar soluções concretas capazes de fortalecer comunidades e mudar realidades.
O livro também aponta caminhos para o futuro do impacto social no Brasil. Um dos próximos passos é a expansão da Casa Zero para outras regiões do país.
São Paulo será um dos polos estratégicos dessa nova fase, com a criação da Casa Zero 11, no centro da capital, um espaço voltado à articulação de iniciativas, conexão de lideranças e desenvolvimento de projetos transformadores.