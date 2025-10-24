Fábio Silva lança Zero, livro sobre empreendedorismo social, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Obra revisita trajetória do fundador da Rede Muda Mundo e compartilha estratégias de liderança, inovação e mobilização coletiva

O empreendedor social Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo e fundador da Casa Zero, lança o livro "Zero", publicado pela Editora Voo.

A obra reúne aprendizados e experiências acumuladas em mais de uma década de atuação no campo do impacto social, da inovação cidadã e da mobilização coletiva.

O lançamento contará com duas sessões de autógrafos: a primeira será no dia 28 de outubro, às 18h, na Casa Zero, no Bairro do Recife; e a segunda no dia 4 de novembro, também às 18h, na Livraria Alma, em Pinheiros, São Paulo.

O "dia zero" e o início de uma jornada transformadora

A publicação revisita a trajetória de Fábio desde 2010, ano em que Pernambuco enfrentou uma das maiores enchentes de sua história recente, deixando cerca de 50 mil famílias desabrigadas.

O episódio marcou o que o autor define como seu "dia zero", o ponto de virada que o levou a dedicar sua vida à criação de soluções estruturadas de mobilização social e ao fortalecimento do voluntariado como ferramenta de transformação.

Desde então, Fábio idealizou iniciativas que se tornaram referência nacional e internacional, como Novo Jeito, Transforma Brasil, Porto Social, Fábrica do Bem e Casa Zero. Juntas, essas ações impulsionaram mais de 7 mil projetos sociais e mobilizaram milhões de horas de trabalho voluntário, gerando impacto direto em comunidades de diversas regiões do país.

O conceito de "zero" e o futuro do impacto social

Para Fábio, o "zero" simboliza o começo de um novo ciclo e a oportunidade de transformação. Ele defende que o impacto coletivo depende de ação, coragem e colaboração, e que ideias podem se tornar soluções concretas capazes de fortalecer comunidades e mudar realidades.

O livro também aponta caminhos para o futuro do impacto social no Brasil. Um dos próximos passos é a expansão da Casa Zero para outras regiões do país.

São Paulo será um dos polos estratégicos dessa nova fase, com a criação da Casa Zero 11, no centro da capital, um espaço voltado à articulação de iniciativas, conexão de lideranças e desenvolvimento de projetos transformadores.

