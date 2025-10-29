fechar
Festival do Videogame-PE desembarca no Shopping Afogados em novembro

Evento acontece pela primeira vez na Zona Oeste do Recife, com Museu do Videogame, lançamentos de jogos, competições de Pokémon e muito mais.

Por Thallys Menezes Publicado em 29/10/2025 às 19:36
Museu do Videogame, no Festival do Videogame-PE
Museu do Videogame, no Festival do Videogame-PE - Lucas Verissimo

O universo dos games e da cultura pop movimentará a Zona Oeste do Recife. Pela primeira vez, o Festival do Videogame-PE será realizado no Shopping Afogados, entre os dias 21 e 23 de novembro, das 10h às 20h, com entrada gratuita.

Em sua 14ª edição, o evento aposta na descentralização das atividades culturais e tecnológicas da cidade e promete atrair um público diverso, de jogadores nostálgicos a jovens entusiastas da inovação.

A expectativa da organização é reunir cerca de 10 mil visitantes durante os três dias de programação, que combina tecnologia, educação e entretenimento em um ambiente totalmente interativo.

Festival terá Museu do Videogame e outras atrações

A edição marca um passo importante na expansão do festival, que chega pela primeira vez à Zona Oeste com uma proposta de democratizar o acesso à cultura gamer.

Entre as principais atrações está o Museu do Videogame, um espaço interativo que revisita a trajetória dos consoles e jogos que marcaram gerações. O público poderá conferir de perto equipamentos clássicos e modernos, conhecendo a evolução dos games desde os anos 1980 até os dias atuais.

Outro destaque será a feira de empreendedores geeks, com dez estandes de produtos e serviços voltados à cultura pop, tecnologia e universo gamer. Os visitantes vão encontrar itens colecionáveis, acessórios, produtos artesanais e diversas novidades do mercado geek pernambucano.

A programação ainda inclui lançamentos de jogos digitais e analógicos, competições de Pokémon, batalhas de RPG, espaço de robótica e inovação, além de um palco com apresentações temáticas. A proposta é oferecer uma experiência completa que une diversão, aprendizado e troca de conhecimento.

Para o produtor e coordenador do evento, Kelmer Luciano, a chegada do festival ao Shopping Afogados representa um avanço importante na inclusão e valorização da cultura tecnológica.

“Trazer o festival para a Zona Oeste é uma forma de democratizar o acesso ao entretenimento tecnológico. A ideia é que as pessoas possam conhecer as inovações e também participar de atividades que valorizam a cultura dos games e o empreendedorismo local”, explica.

Histórico - Criado há mais de uma década, o Festival do Videogame-PE se consolidou como um dos principais encontros de cultura gamer do Estado, promovendo integração entre tecnologia, educação e lazer. Ao longo das edições, o evento tem fortalecido o cenário de entretenimento digital em Pernambuco, incentivando o consumo consciente de tecnologia e fomentando o empreendedorismo criativo.

Serviço

14º Festival do Vídeogame-PE
21, 22 e 23 de novembro (sexta a domingo)
Das 10h às 20h
Shopping Afogados – Recife/PE
Entrada gratuita

