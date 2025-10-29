Festival do Videogame-PE desembarca no Shopping Afogados em novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento acontece pela primeira vez na Zona Oeste do Recife, com Museu do Videogame, lançamentos de jogos, competições de Pokémon e muito mais.

Clique aqui e escute a matéria

O universo dos games e da cultura pop movimentará a Zona Oeste do Recife. Pela primeira vez, o Festival do Videogame-PE será realizado no Shopping Afogados, entre os dias 21 e 23 de novembro, das 10h às 20h, com entrada gratuita.

Em sua 14ª edição, o evento aposta na descentralização das atividades culturais e tecnológicas da cidade e promete atrair um público diverso, de jogadores nostálgicos a jovens entusiastas da inovação.

A expectativa da organização é reunir cerca de 10 mil visitantes durante os três dias de programação, que combina tecnologia, educação e entretenimento em um ambiente totalmente interativo.

Festival terá Museu do Videogame e outras atrações

A edição marca um passo importante na expansão do festival, que chega pela primeira vez à Zona Oeste com uma proposta de democratizar o acesso à cultura gamer.

Entre as principais atrações está o Museu do Videogame, um espaço interativo que revisita a trajetória dos consoles e jogos que marcaram gerações. O público poderá conferir de perto equipamentos clássicos e modernos, conhecendo a evolução dos games desde os anos 1980 até os dias atuais.

Outro destaque será a feira de empreendedores geeks, com dez estandes de produtos e serviços voltados à cultura pop, tecnologia e universo gamer. Os visitantes vão encontrar itens colecionáveis, acessórios, produtos artesanais e diversas novidades do mercado geek pernambucano.

A programação ainda inclui lançamentos de jogos digitais e analógicos, competições de Pokémon, batalhas de RPG, espaço de robótica e inovação, além de um palco com apresentações temáticas. A proposta é oferecer uma experiência completa que une diversão, aprendizado e troca de conhecimento.

Para o produtor e coordenador do evento, Kelmer Luciano, a chegada do festival ao Shopping Afogados representa um avanço importante na inclusão e valorização da cultura tecnológica.

“Trazer o festival para a Zona Oeste é uma forma de democratizar o acesso ao entretenimento tecnológico. A ideia é que as pessoas possam conhecer as inovações e também participar de atividades que valorizam a cultura dos games e o empreendedorismo local”, explica.

Histórico - Criado há mais de uma década, o Festival do Videogame-PE se consolidou como um dos principais encontros de cultura gamer do Estado, promovendo integração entre tecnologia, educação e lazer. Ao longo das edições, o evento tem fortalecido o cenário de entretenimento digital em Pernambuco, incentivando o consumo consciente de tecnologia e fomentando o empreendedorismo criativo.

Serviço

14º Festival do Vídeogame-PE

21, 22 e 23 de novembro (sexta a domingo)

Das 10h às 20h

Shopping Afogados – Recife/PE

Entrada gratuita