Plaza Shopping promove nova edição do Haulloween Pet
No próximo dia 1º de novembro, cães e seus tutores poderão desfrutar de uma tarde especial com brincadeiras e desfile temático gratuitos.
Clique aqui e escute a matéria
Clima de Dia das Bruxas para os pets e seus tutores!
O Plaza Shopping promove nova edição do Haulloween Pet Plaza, no próximo dia 1º de novembro, das 16h às 18h, no Jardim Pet, localizado na área externa.
Interessados podem participar gratuitamente das atividades de lazer e de integração.
Programação especial de Haulloween
Um dos principais destaques da programação é o desfile de fantasias criativas na temática do Dia das Bruxas. Serão 40 vagas para o momento passarela mediante inscrição no local, no dia.
A programação para os amiguinhos de quatro patas também vai contar também com espaço instagramável para que todos possam fazer fotos e eternizar sua participação com estilo e irreverência. A Photoexpress vai oferecer como mimo um registro impresso do tutor e seu pet no Haulloween Pet Plaza.
Além disso, haverá a presença de dois adestradores para orientações básicas, além de estimular muitas brincadeiras e travessuras.
“Quase metade dos frequentadores do Plaza Shopping tem um animal de estimação. Isso mostra o quanto os pets fazem parte da rotina das famílias e reforça nosso compromisso em criar ambientes cada vez mais acolhedores, onde pessoas e animais possam conviver em harmonia”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.
Além disso, a ONG Anjos do Poço aproveita a oportunidade para apresentar seu trabalho em defesa do meio ambiente e dos animais. Interessados poderão adquirir produtos institucionais, cuja renda será revertida para a manutenção da entidade, que trabalha desde 2015 com orientação, resgate, ração, medicamentos, consulta preventiva e castração.
Para mais informações sobre a programação do Plaza Shopping, acompanhe o Instagram do Plaza e o site do shopping.
Restrições ao evento:
- Akita
- American Pitbull Terrier
- American Staffordshire Terrier
- Dobermann
- Dogo Argentino
- Fila Brasileiro
- Pastor-Alemão
- Pastor Belga-Malinois
- Rottweiller
É proibida a entrada de cães fêmeas no cio e cães bravos. Apenas os cães guias podem circular por todas as áreas.
Serviço
O que: nova edição do Haulloween Pet Plaza no Plaza Shopping (Recife/PE)
Quando: no sábado (1º) de novembro de 2025, a partir das 16h
Onde: Jardim Pet – jardim externo (ao lado do tio Armênio)
Acesso: livre/gratuito
Inscrições para o desfile (40 vagas): no local, no dia da ação