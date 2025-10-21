Sustos, fantasias, cinema e muita música: confira os eventos de Halloween que acontecem em Recife
O Jornal do Commercio separou eventos com estilos variados para quem quer curtir o Halloween de diferentes formas de 23 de outubro a 2 de novembro
À medida que o mês de outubro avança e o Dia das Bruxas se aproxima, festas temáticas e experiências imersivas abraçam o clima típico do Halloween.
Este ano, Recife conta com baladas que vão até depois da meia-noite, eventos iniciados no fim da tarde que passam por festas nostálgicas, ambientes instagramáveis e temas geek.
O Jornal do Commercio separou eventos destaques, com estilos variados para quem quer curtir o Halloween de diferentes formas. Confira:
Lollipoprock Party de Halloween - Hora do Terror
Entre os destaques na agenda deste ano está a Lollipoprock Party de Halloween, marcada para os dias 1 e 2 de novembro, no Downtown Pub Zona Norte, no bairro do Espinheiro.
A festa promete uma maratona de rock, figurinos criativos e muita energia até o amanhecer, ideal para quem quer prolongar o clima de Halloween.
O evento convida o público a vestir suas fantasias mais ousadas e se jogar na pista até às 4 da manhã.
UCI Day Terror
A rede de cinemas UCI realiza no dia 31 de outubro mais uma edição do UCI Day Terror, maratona especial de filmes de terror em celebração ao Halloween.
A programação reúne dez títulos, entre estreias e reexibições, com ingressos a R$ 12 nas salas convencionais e R$ 15 nas salas IMAX.
Entre os destaques estão os retornos de "Pecadores" e "Tubarão" em exibições no formato IMAX, além de produções recentes como "Nosferatu", "A Hora do Mal" e "O Telefone Preto 2". O evento também marca as estreias de "Terror em Shelby Oaks" e “Bom Menino".
Temporada do Terror Cinemark
O Cinemark também anunciou a Temporada do Terror 2025 com clássicos e novos sucessos do gênero, com ingressos promocionais custando R$13.
Entre os dias 23 de outubro e 5 de novembro, serão exibidos 11 filmes contemporâneos do terror.
Entre os destaques estão “Drácula de Bram Stoker”, de Francis Ford Coppola, “O Bebê de Rosemary”, “Psicose”, e o retorno de “A Noiva Cadáver”, de Tim Burton, em sessões especiais.
Também entram na programação títulos recentes como “O Telefone Preto 2” e “Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim”. Clássicos como “Tubarão” e o lançamento “A Própria Carne” permanecem em cartaz por mais tempo.
Halloween Experience Clube FPS Sports 2025
Já quem busca uma programação diurna ou quer antecipar as comemorações, o III Halloween Experience do Clube FPS Sports acontece no dia 25 de outubro, das 16h30 às 22h30, na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira.
A proposta é unir esporte, música e diversão, criando um ambiente ideal para quem quer celebrar o Halloween sem virar a noite. A festa será dividida em dois momentos, com atividades voltadas para crianças, adolescentes e adultos.
Todo o clube será devidamente decorado para a ocasião e monstros estarão soltos para uma noite de muitos sustos e experiências únicas para todos que participarem.
A grande novidade desta terceira edição é a participação da School of Rock Recife, que promete transformar a noite em um verdadeiro espetáculo musical.
As bandas Master Band Boa Viagem e Master Band Zona Norte estão confirmadas no palco do III Halloween Experience. A partir das 19h, o público poderá aproveitar muito rock ao vivo, além de DJ, casa do terror e outras atrações que completam a experiência noturna do evento.
Cine Nassau Especial de Halloween: O Exorcismo de Emily Rose
No dia 30 de outubro, véspera de Halloween, o clima de suspense invade o Auditório Roque de Brito Alves, no Derby, com o Cine Nassau Especial de Halloween: O Exorcismo de Emily Rose.
Promovido pela Uninassau Graças, o evento traz uma sessão gratuita do clássico filme de terror, das 16h às 18h30, com entrada aberta ao público mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.
Antes da exibição haverá um concurso de fantasias com início às 15h30, oferecendo kits exclusivos da instituição aos participantes mais criativos.
A atividade promete agradar tanto os fãs de cinema quanto os apaixonados pela atmosfera do Halloween.
Te Conheço Desde o Orkut – HallowEmo
Para quem gosta de nostalgia, o HallowEmo acontece entre os dias 31 de outubro e 1° de novembro, no Estelita Bar, em Cabanga.
Misturando estética emo, referências dos anos 2000 e o clima sombrio do Halloween, a festa promete atrair o público alternativo que cresceu na era das comunidades do Orkut e sente falta de um bom som de My Chemical Romance ou Fresno no rolê.
Halloween no Mundo Invertido
Ainda no Estelita Bar, o local se transforma no cenário de “Stranger Things” com o evento Halloween no Mundo Invertido.
A festa acontece das 22h do dia 25 até às 6h do dia 26 de outubro e promete transportar o público direto para Hawkins, com direito a referências ao universo da série, personagens icônicos como Vecna, e até uma “pista com luzes de Natal” inspirada na personagem Joyce Byers.
Entre as atrações, o público vai encontrar rodadas de waffles gratuitas, shots temáticos, doces ou travessuras e até promoções exclusivas para quem fizer parte do Clube Hellfire.
No som, o setlist mistura pop, rock, indie, funk e hits dos anos 80, 90 e 2000, garantindo uma trilha sonora digna de quem quer dançar no Mundo Invertido até o amanhecer.
Showmentaum das Bruxas
Outra opção para quem quer curtir o Halloween é o Showmentaum das Bruxas Recife, que será realizado no dia 24 de outubro, das 23h às 6h, no espaço Resenha 640, no bairro do Arruda.
O evento convida o DJ Filipe Guerra, IDLIBRA, Geni b2b HB e Gabnaja b2b Vands, propondo uma noite repleta de performances. Os ingressos custam a partir de R$ 45.
