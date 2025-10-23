fechar
Grupo dono da Riachuelo prepara venda de shopping no Nordeste

Grupo Guararapes confirmou a contratação do BTG Pactual Investment Banking Ltda. para atuar como seu assessor financeiro à potencial transação

Por Lucas Moraes Publicado em 23/10/2025 às 0:19
Shopping no Nordeste deve ir à venda
Shopping no Nordeste deve ir à venda - REPRODUÇÃO

Em resposta a especulações, a Guararapes Confecções S.A. (B3: GUAR3) confirmou a contratação do BTG Pactual Investment Banking Ltda. para atuar como seu assessor financeiro em relação à sua participação em um grande shopping do Nordeste. 

Apesar da contratação, a companhia fez um esclarecimento crucial ao mercado: "Até a presente data, não foram celebrados quaisquer documentos vinculantes ou definitivos relacionados à potencial transação, inclusive com relação ao seu preço alvo". Avaliações externas precificam o ativo em até R$ 1 bilhão.

O comunicado, emitido nos termos da Resolução CVM nº 44/2022, reitera o posicionamento anterior da Guararapes, divulgado em abril de 2025. Na ocasião, a empresa já havia sinalizado que está "permanentemente analisando oportunidades de mercado e alternativas que possam agregar valor aos seus acionistas, otimizar sua estrutura e elevar o retorno sobre o capital investido."

A movimentação de buscar assessoria para o MidWay Mall shopping, um dos principais ativos do grupo em Natal (RN), está alinhada a uma estratégia de otimização de ativos, comum no setor, que visa liberar capital para outros investimentos ou para o reforço das operações principais da companhia, como a varejista Riachuelo.

A Guararapes finaliza o seu comunicado reforçando o "compromisso de manter os seus acionistas e o mercado em geral informados, na forma da regulamentação aplicável."

SHOPPING MIDWAY MALL

O Midway Mall é o maior shopping do Rio Grande do Norte e foi inaugurado em 27 abril de 2005 após investimentos que na época custaram R$ 130 milhões. O Midway possui 300 lojas numa área de 235,9 mil m2 de área bruta construída, e uma área bruta líquida (ABL) de 63,2 mil m², além de um estacionamento com 3.660 vagas. O shopping possui cinema com 7 salas e, nos três andares, com um movimento de quase 70 mil pessoas/dia.

 

