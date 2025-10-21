fechar
Metro Quadrado | Notícia

Mudança na Poupança libera até R$ 20 bilhões para novos financiamentos imobiliários com juros menores na Caixa

Banco espera injetar recursos no mercado imobiliário brasileiro com redução do compulsório da Poupança e ampliar financiamentos via SBPE

Por Lucas Moraes Publicado em 21/10/2025 às 14:16
A Poupan&ccedil;a ser&aacute; maximizada como fonte de financiamento, ou seja, na medida em que mais valores s&atilde;o depositados em poupan&ccedil;a, mais cr&eacute;dito ser&aacute; disponibilizado para financiamento imobili&aacute;rio
A Poupança será maximizada como fonte de financiamento, ou seja, na medida em que mais valores são depositados em poupança, mais crédito será disponibilizado para financiamento imobiliário - MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Clique aqui e escute a matéria

Com a mudança do percentual do compulsório da Poupança (espécie de trava de parte dos recursos investidos), a Caixa Econômica Federal espera injetar até R$ 20 bilhões em recursos para novos financiamentos imobiliários, com melhores condições de juros. Em apresentação feita na Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), nesta terça-feira (21), superintendentes do banco apresentaram uma perspectiva positiva para a construção no Brasil e em Pernambuco.

A expectativa deve-se à alteração promovida pelo Governo Federal que redefine totalmente a lógica de funcionamento do sistema atual. Até agora, 65% dos depósitos da Poupança tinham, obrigatoriamente, que ser aplicados pelos bancos em crédito imobiliário, 20% eram depositados compulsoriamente no Banco Central e 15% tinham livre aplicação. Diante da queda nos saldos de Poupança e das mudanças no mercado financeiro, foi elaborado o novo modelo.

A Poupança será maximizada como fonte de financiamento, ou seja, na medida em que mais valores são depositados em poupança, mais crédito será disponibilizado para financiamento imobiliário, o que tende a ampliar a oferta de crédito considerando ainda as captações de mercado, por exemplo, via LCIs (Letras de crédito imobiliário) e CRIs (Certificados de recebíveis imobiliários).

“Se captou R$ 1 milhão via LCI, R$ 800 mil vou pegar para emprestar via SFH (Sistema Financeiro de Habitação), com teto de 12% (de juros) ao ano + TR. Como vou rentabilizar os recursos investidos se tenho outras linhas para rentabilizar melhor ? Ele vai poder pegar o proporcional na Poupança e emprestar como quiser - a tendência é que o percentual obrigatório morra”, diz o Superintendente Executivo de Habitação da Caixa, João Victor Oliveira.

A lógica é que os bancos busquem recursos no mercado e os direcionem para financiamentos imobiliários dentro do SFH, atualmente atendido por recursos da Poupança. O valor equivalente depositado na Poupança poderá ser direcionado a empréstimos com maior rentabilidade (sendo remunerado por juros mais altos). Para a população, a melhoria são mais produtos imobiliários, de até R$ 2,5 milhões, disponíveis com melhores condições de juros no mercado. Imóveis entre R$ 1,5 milhão e R$ 2,5 milhões, por exemplo, podem sair de uma taxa média anual de 19% para os 12% limitados dentro do SFH.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“A gente tem a mudança agora que de repente pode dar uma injetada (no mercado, mas ainda assim a nossa perspectiva é ‘andar de lado’, batendo o mesmo número do ano passado com SBPE e recursos livres”, adianta João Victor. Com mais de 70% do share de mercado dos financiamentos imobiliários via Poupança, a Caixa fechou o terceiro trimestre deste ano com alta de apenas 1,89% no número de contratações, totalizando 3,6 mil contratos firmados em Pernambuco. Ao longo de todo o ano de 2024, o saldo de contratações ficou em R$ 2 bilhões. Com recursos do FGTS, no Minha Casa, Minha Vida, o banco viu um salto de 11% nas contratações ao longo do terceiro trimestre deste ano.

A transição será gradual, iniciando ainda este ano. O novo modelo deverá ter plena vigência a partir de janeiro de 2027. Até lá, fica valendo o direcionamento obrigatório de 65% dos recursos captados na Poupança para operações de crédito habitacional. Dos 35% restantes, pelas regras atuais, 20% são recolhidos ao Banco Central a título de depósito compulsório e 15% vão para operações livres. Durante a transição, o volume dos compulsórios será reduzido para 15% e os 5% serão aplicados no novo regime.

PROGRAMA DE REFORMAS

Para as construtoras, apesar da melhoria projetada para financiar imóveis à classe média, outra medida anunciada pelo Governo Federal, que também se volta à essa parcela da população, o Reforma Casa Brasil é visto com certo receio, em função da origem dos recursos que irão atender o programa de crédito para reformas em imóveis e o impacto que isso pode trazer dentro de um cenário macroeconômico de ainda juros altos e pressão sobre a inflação.

“Para o segmento da construção civil, pode ter impacto, por conta da inflação. Embora o produto não vá liberar recurso na mão do cliente, não tendo necessariamente impacto na inflação como um todo, será direcionado para insumos da construção civil. Outra preocupação é o orçamento de R$ 30 bilhões, tem o olhar de gerar mais emprego e renda, mas também o de que não há especificação do fundo social a ser usado para abastecer o programa”, diz o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões.

O Reforma Casa Brasil é voltado a famílias que já têm imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação. O programa terá R$ 30 bilhões de um Fundo Social, voltados a famílias com renda de até R$ 9.600. A Caixa também vai separar R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para rendas superiores a esse limite — totalizando R$ 40 bilhões em crédito.

QUEM PODE USAR O REFORMA CASA BRASIL

As famílias poderão financiar valores a partir de R$ 5 mil (nas modalidades voltadas às faixas 1 e 2), com prazo de pagamento de até 60 meses. Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras. A operação será simplificada e digital, iniciando pelo site da Caixa ou aplicativo do banco, a partir de 3 de novembro.

O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez. As taxas de juros variam conforme a faixa de renda mensal das famílias:
» Faixa 1: renda de até R$ 3.200, juros a partir de 1,17% ao mês
» Faixa 2: renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600, juros de 1,95% ao mês
» Acima de R$ 9.600: condições estabelecidas pela Caixa

Para famílias com renda acima de R$ 9,6 mil, as condições serão estabelecidas pela Caixa, contemplando valores de financiamento a partir de R$ 30 mil, prazo de pagamento até 180 meses e taxa de acordo com o valor do crédito.

 
 

Leia também

Novo programa para reformas de casas atende classe média, com R$ 40 bilhões em crédito
REFORMA CASA BRASIL

Novo programa para reformas de casas atende classe média, com R$ 40 bilhões em crédito
Nova promessa imobiliária do Nordeste, João Pessoa judicializa prédios na beira-mar e coloca em risco quase 200 obras
CONSTRUÇÕES NO LITORAL

Nova promessa imobiliária do Nordeste, João Pessoa judicializa prédios na beira-mar e coloca em risco quase 200 obras

Compartilhe

Tags