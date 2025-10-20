fechar
Novo programa para reformas de casas atende classe média, com R$ 40 bilhões em crédito

O programa é focado em famílias que já possuem um imóvel, mas que necessitam de reparos estruturais ou adequações, com crédito a juros baixos

Por Lucas Moraes Publicado em 20/10/2025 às 17:25
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento do Programa Reforma Casa Brasil
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento do Programa Reforma Casa Brasil - Ricardo Stuckert / PR

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou na tarde desta segunda-feira (20) o programa "Reforma Casa Brasil", que destinará R$ 40 bilhões em crédito para famílias reformarem suas casas próprias. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) divulgou os detalhes da nova iniciativa.

O programa é focado em famílias que já possuem um imóvel, mas que necessitam de reparos estruturais ou adequações. O governo cita como exemplos de intervenções elegíveis: "telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação".

Inicialmente, o programa atenderá moradores de capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes ou outros arranjos populacionais de porte semelhante.

Condições de financiamento e faixas de renda

Os beneficiários serão divididos em três faixas de renda, com juros e prazos diferenciados. Segundo a Secom, as duas primeiras faixas terão acesso a financiamentos a partir de R$ 5 mil, com pagamento em até 60 meses e parcelas limitadas a 25% da renda familiar.

Faixa 1: Famílias com renda de até R$ 3.200. Os juros mensais serão de 1,17%.

Faixa 2: Famílias com renda entre R$ 3.201 e R$ 9.600. A taxa de juros mensal será de 1,95%.

Para a terceira faixa, composta por famílias com renda superior a R$ 9.600, as condições serão estabelecidas pela Caixa Econômica Federal. Neste grupo, os financiamentos partem de R$ 30 mil, com prazo de pagamento de até 180 meses e taxa de acordo com o valor do crédito.

Recursos e prazos

O programa ofertará um total de R$ 40 bilhões em crédito habitacional. Desse montante, R$ 30 bilhões virão do Fundo Social e R$ 10 bilhões serão disponibilizados pela Caixa via Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

Os financiamentos poderão ser solicitados a partir do dia 3 de novembro, por meio do site ou do aplicativo da Caixa Econômica Federal. O crédito é voltado principalmente para uso residencial, mas, segundo a Secom, pode contemplar imóveis de uso misto.

Participação de Pernambuco

Em Pernambuco, iniciativa parecida já é oferecida à população, por meio do 'Reforma no Lar'. Em maio de 2025, o secretário Nacional de Periferias, Guilherme Simões, e equipe técnica do Ministério das Cidades conheceram de perto algumas residências beneficiadas pelo programa, durante visitas técnicas a Peixinhos, em Olinda.

O Governo do Estado de Pernambuco, 18 meses após lançar o programa está anunciando que os recursos serão quadruplicados, permitindo a ampliação para a Zona da Mata, Agreste e Sertão. 

 “A expectativa é que 10.000 novas famílias sejam beneficiadas com melhorias estruturais em suas residências, ampliando significativamente o impacto social do programa e reafirmando o compromisso do Estado com o direito à moradia digna e segura”, destaca a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes. 

O Reforma no Lar é 100% custeado pelo governo estadual, e as famílias que estão aptas a serem contempladas recebem os serviços gratuitamente. A ação acontece a partir do processo de assessoria técnica, no qual uma equipe composta por arquitetos, engenheiros e assistentes sociais realiza o cadastro das famílias e define junto ao morador os serviços que serão contemplados conforme as necessidades mais urgentes identificadas em cada domicílio.

Para ser atendido pelo programa, o imóvel precisa estar inserido na área de abrangência delimitada e considerada de baixa renda, não pode apresentar problemas estruturais, não pode estar desocupado, não pode ser alugado e deve ter finalidade exclusivamente residencial. O programa estadual contempla de forma gratuita intervenções em imóveis próprios de famílias com renda de até dois salários mínimos. Inclui obras como rebocamento, telhamento, infraestrutura elétrica e hidráulica. Os reparos têm como objetivo a melhoria estética e funcional das casas, incluindo ainda pintura e instalação de portas e kits sanitários.

 

 

