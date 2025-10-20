Novo programa para reformas de casas atende classe média, com R$ 40 bilhões em crédito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou na tarde desta segunda-feira (20) o programa "Reforma Casa Brasil", que destinará R$ 40 bilhões em crédito para famílias reformarem suas casas próprias. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) divulgou os detalhes da nova iniciativa.

O programa é focado em famílias que já possuem um imóvel, mas que necessitam de reparos estruturais ou adequações. O governo cita como exemplos de intervenções elegíveis: "telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação".

Inicialmente, o programa atenderá moradores de capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes ou outros arranjos populacionais de porte semelhante.

Condições de financiamento e faixas de renda

Os beneficiários serão divididos em três faixas de renda, com juros e prazos diferenciados. Segundo a Secom, as duas primeiras faixas terão acesso a financiamentos a partir de R$ 5 mil, com pagamento em até 60 meses e parcelas limitadas a 25% da renda familiar.

Faixa 1: Famílias com renda de até R$ 3.200. Os juros mensais serão de 1,17%.

Faixa 2: Famílias com renda entre R$ 3.201 e R$ 9.600. A taxa de juros mensal será de 1,95%.

Para a terceira faixa, composta por famílias com renda superior a R$ 9.600, as condições serão estabelecidas pela Caixa Econômica Federal. Neste grupo, os financiamentos partem de R$ 30 mil, com prazo de pagamento de até 180 meses e taxa de acordo com o valor do crédito.

Recursos e prazos

O programa ofertará um total de R$ 40 bilhões em crédito habitacional. Desse montante, R$ 30 bilhões virão do Fundo Social e R$ 10 bilhões serão disponibilizados pela Caixa via Letras de Crédito Imobiliário (LCI).

Os financiamentos poderão ser solicitados a partir do dia 3 de novembro, por meio do site ou do aplicativo da Caixa Econômica Federal. O crédito é voltado principalmente para uso residencial, mas, segundo a Secom, pode contemplar imóveis de uso misto.

Participação de Pernambuco

Em Pernambuco, iniciativa parecida já é oferecida à população, por meio do 'Reforma no Lar'. Em maio de 2025, o secretário Nacional de Periferias, Guilherme Simões, e equipe técnica do Ministério das Cidades conheceram de perto algumas residências beneficiadas pelo programa, durante visitas técnicas a Peixinhos, em Olinda.



O Governo do Estado de Pernambuco, 18 meses após lançar o programa está anunciando que os recursos serão quadruplicados, permitindo a ampliação para a Zona da Mata, Agreste e Sertão.

“A expectativa é que 10.000 novas famílias sejam beneficiadas com melhorias estruturais em suas residências, ampliando significativamente o impacto social do programa e reafirmando o compromisso do Estado com o direito à moradia digna e segura”, destaca a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

O Reforma no Lar é 100% custeado pelo governo estadual, e as famílias que estão aptas a serem contempladas recebem os serviços gratuitamente. A ação acontece a partir do processo de assessoria técnica, no qual uma equipe composta por arquitetos, engenheiros e assistentes sociais realiza o cadastro das famílias e define junto ao morador os serviços que serão contemplados conforme as necessidades mais urgentes identificadas em cada domicílio.

Para ser atendido pelo programa, o imóvel precisa estar inserido na área de abrangência delimitada e considerada de baixa renda, não pode apresentar problemas estruturais, não pode estar desocupado, não pode ser alugado e deve ter finalidade exclusivamente residencial. O programa estadual contempla de forma gratuita intervenções em imóveis próprios de famílias com renda de até dois salários mínimos. Inclui obras como rebocamento, telhamento, infraestrutura elétrica e hidráulica. Os reparos têm como objetivo a melhoria estética e funcional das casas, incluindo ainda pintura e instalação de portas e kits sanitários.