Arena de Pernambuco recebe o maior evento imobiliário do Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Fórum Imobi 2025, em Pernambuco, está com inscrições abertas e deve reunir mais de dois mil profissionais do setor para dois dias de programação

Clique aqui e escute a matéria

O calendário de eventos de Pernambuco ganha destaque nacional e regional com a chegada do Fórum Imobi 2025, o maior evento imobiliário do Nordeste e o terceiro maior do Brasil. Nos dias 13 e 14 de novembro, a Arena de Pernambuco será o palco desta 13ª edição, que pela primeira vez ocupará um estádio de futebol que sediou uma Copa do Mundo.

Com inscrições já abertas, a organização espera reunir mais de dois mil participantes de, no mínimo, 20 estados brasileiros. Serão dois dias de imersão, com uma programação intensa distribuída em três palcos, que contarão com mais de 25 palestrantes nacionais e locais e 16 horas de conteúdo.

“São dois dias de muito conhecimento, de estratégias de alta performance, liderança e formação de equipes campeãs. É um evento que proporciona conhecimento único, uma experiência memorável e um networking para a vida, voltado para todos os profissionais do mercado imobiliário”, afirma Igor Santos, co-fundador e diretor da PSIU Educação, empresa idealizadora do evento. A conectividade digital também será reforçada na Arena, garantindo internet sem interferências durante o evento.

Desde 2013, o Fórum Imobi é realizado anualmente em uma capital nordestina, sendo esta a quarta vez em Pernambuco. O evento também já teve uma edição internacional em Lisboa, Portugal, em 2019. A edição de 2024, realizada em Maceió (AL), atraiu participantes de 19 estados e gerou um impacto econômico significativo na cidade, movimentando mais de 800 turistas.

“Agora, em Pernambuco, será o maior Fórum Imobi de todos os realizados até hoje. É a primeira vez que um evento imobiliário de grande porte acontece num estádio de futebol e que foi palco de uma Copa do Mundo”, comenta Ney Lins, também co-fundador e diretor da PSIU Educação, que prevê um público recorde.

Palestrantes

O Fórum Imobi 2025 já confirmou a presença de grandes nomes do cenário nacional de tecnologia, inovação e empreendedorismo, além de referências do mercado imobiliário. Entre os destaques estão, Martha Gabriel, Autora de dez livros e palestrante em 10 TEDx, focada no uso estratégico de tecnologia e inteligência artificial; Murilo Gun, referência em criatividade e inovação; e Camila Farani, investidora do Shark Tank e listada entre as pessoas mais influentes da América Latina, reconhecida por sua liderança visionária.

O painel imobiliário contará com especialistas de peso como Guilherme Machado, considerado o maior educador do mercado imobiliário no Brasil; Sophia Martins e Felipi Adauto, especialistas em vendas; Edgar Ueda, escritor de best sellers do setor; e Paola Brescianini, especialista em branding.

FOCO NO MERCADO

A programação abordará simultaneamente diversos temas essenciais para a evolução do setor, incluindo gestão de locações (tradicional e por temporada), tendências urbanas, investimentos imobiliários, técnicas de vendas de alta performance, liderança, cultura, comportamento e marketing.

“Todos os profissionais que desejam estar um passo à frente no mercado imobiliário se encontram no Fórum Imobi todos os anos. É uma grande oportunidade de se antecipar às tendências, se posicionar de forma mais estratégica e escalar seus ganhos”, reforça Ney Lins.

SERVIÇO:

Fórum Imobi 2025

Datas: 13 e 14 de novembro

Local: Arena de Pernambuco

Inscrições: O cadastro pode ser feito no site forumimobi.com ou via a página do Instagram da PSIU Educação (@psiueducacao).