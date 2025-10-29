5º Festival de Economia Criativa do Sesc celebra cultura e empreendendorismo em Arcoverde
Evento celebra a cultura do samba de coco, a gastronomia, o empreendedorismo e o turismo da cidade do sertão pernambucano, de 6 a 9 de novembro.
Clique aqui e escute a matéria
O melhor da cultura, gastronomia e empreendedorismo produzidos em Arcoverde! De 6 a 9 de novembro, o Sesc realiza na cidade o 5º Festival de Economia Criativa – Na Pisada dos Cocos do Nordeste Arcoverde, com programação gratuita.
Uma produção do HUB PE Criativo, o evento deste ano terá como principal elemento o samba de coco. A edição terá como correalizadores os grupos de coco Fulô do Barro, Erêmin, Quebra Coco Aliança, D'Malandro, En'cantos de Coco, Irmãs Lopes, Samba de Coco Raízes de Arcoverde, Pisada Segura e Trupé de Arcoverde.
“A economia criativa de Arcoverde é uma das mais ricas de Pernambuco e uma das missões do Sesc é contribuir com o fortalecimento da cadeia produtiva que gera emprego, renda e visibilidade para a cidade. Temos certeza de que o festival é mais um instrumento de propagação das riquezas do município, principalmente por contarmos com os grupos de coco como os grandes parceiros dessa iniciativa”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac – PE.
Programação traz Toni Garrido, Rachel Reis e Limão com Mel
Este ano, o festival traz grandes nomes da música brasileira para apresentações no Palco Conexões, que será montado no Largo do Cecora. Na sexta (7), a atração é o cantor Toni Garrido, vocalista da banda Cidade Negra.
No sábado (8), tem a presença de Rachel Reis com sua Divina Tour. Já no domingo (9), o público curte uma das principais bandas de forró do Nordeste: Limão com Mel. A programação é gratuita e está disponível no site oficial do festival.
O 5º Festival de Economia Criativa – Na Pisada dos Cocos do Nordeste tem suas atividades descentralizadas, ocorrendo em pontos de Arcoverde: Sesc, Praça Winston Siqueira e Largo do Cecora. No Sesc, serão realizados o projeto Saberes e Vivências - Nas Giras do Coco, com o tema “Mesmo chão e muitas pisadas”, tendo a participação do Coco do Rosário e grupos de samba de coco de Arcoverde e mediação de Amanda Lopes e o lançamento do Livro “Mundo Livre S/A 4.0 - Do Punk ao Mangue”, de Pedro de Luna.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A unidade promove ainda o lançamento do Edital Inova Cultura da Sudene, em parceria com o Ministério da Cultura – MinC; o Papo Criativo “Mercado da Cultura e Cultura Popular”, com mediação de Rudimar Constâncio; e a Rodada de Negócios, na qual realizadores de economia criativa apresentam seus projetos a um grupo de investidores, sob mediação de Rayssa Soares.
Serviço
5º Festival de Economia Criativa – Na Pisada dos Cocos do Nordeste
Realização: Sesc Arcoverde e os grupos de coco Fulô do Barro, Erêmin, Quebra Coco Aliança, D'Malandro, En'cantos de Coco, Irmãs Lopes, Samba de Coco Raízes de Arcoverde, Pisada Segura e Trupé de Arcoverde
Data: de 6 a 9 de novembro, em Arcoverde
Programação disponível em https://festivaldeeconomiacriativa.sescpe.com.br/
Informações: (87) 3822-2901 (Whatsapp)