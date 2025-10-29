fechar
Agenda | Notícia

5º Festival de Economia Criativa do Sesc celebra cultura e empreendendorismo em Arcoverde

Evento celebra a cultura do samba de coco, a gastronomia, o empreendedorismo e o turismo da cidade do sertão pernambucano, de 6 a 9 de novembro.

Por Thallys Menezes Publicado em 29/10/2025 às 21:02
5º Festival de Economia Criativa – Na Pisada dos Cocos do Nordeste
5º Festival de Economia Criativa – Na Pisada dos Cocos do Nordeste - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O melhor da cultura, gastronomia e empreendedorismo produzidos em Arcoverde! De 6 a 9 de novembro, o Sesc realiza na cidade o 5º Festival de Economia Criativa – Na Pisada dos Cocos do Nordeste Arcoverde, com programação gratuita.

Uma produção do HUB PE Criativo, o evento deste ano terá como principal elemento o samba de coco. A edição terá como correalizadores os grupos de coco Fulô do Barro, Erêmin, Quebra Coco Aliança, D'Malandro, En'cantos de Coco, Irmãs Lopes, Samba de Coco Raízes de Arcoverde, Pisada Segura e Trupé de Arcoverde.

“A economia criativa de Arcoverde é uma das mais ricas de Pernambuco e uma das missões do Sesc é contribuir com o fortalecimento da cadeia produtiva que gera emprego, renda e visibilidade para a cidade. Temos certeza de que o festival é mais um instrumento de propagação das riquezas do município, principalmente por contarmos com os grupos de coco como os grandes parceiros dessa iniciativa”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac – PE.

Programação traz Toni Garrido, Rachel Reis e Limão com Mel

Este ano, o festival traz grandes nomes da música brasileira para apresentações no Palco Conexões, que será montado no Largo do Cecora. Na sexta (7), a atração é o cantor Toni Garrido, vocalista da banda Cidade Negra.

No sábado (8), tem a presença de Rachel Reis com sua Divina Tour. Já no domingo (9), o público curte uma das principais bandas de forró do Nordeste: Limão com Mel. A programação é gratuita e está disponível no site oficial do festival

O 5º Festival de Economia Criativa – Na Pisada dos Cocos do Nordeste tem suas atividades descentralizadas, ocorrendo em pontos de Arcoverde: Sesc, Praça Winston Siqueira e Largo do Cecora. No Sesc, serão realizados o projeto Saberes e Vivências - Nas Giras do Coco, com o tema “Mesmo chão e muitas pisadas”, tendo a participação do Coco do Rosário e grupos de samba de coco de Arcoverde e mediação de Amanda Lopes e o lançamento do Livro “Mundo Livre S/A 4.0 - Do Punk ao Mangue”, de Pedro de Luna.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A unidade promove ainda o lançamento do Edital Inova Cultura da Sudene, em parceria com o Ministério da Cultura – MinC; o Papo Criativo “Mercado da Cultura e Cultura Popular”, com mediação de Rudimar Constâncio; e a Rodada de Negócios, na qual realizadores de economia criativa apresentam seus projetos a um grupo de investidores, sob mediação de Rayssa Soares. 

Serviço

5º Festival de Economia Criativa – Na Pisada dos Cocos do Nordeste

Realização: Sesc Arcoverde e os grupos de coco Fulô do Barro, Erêmin, Quebra Coco Aliança, D'Malandro, En'cantos de Coco, Irmãs Lopes, Samba de Coco Raízes de Arcoverde, Pisada Segura e Trupé de Arcoverde

Data: de 6 a 9 de novembro, em Arcoverde

Programação disponível em https://festivaldeeconomiacriativa.sescpe.com.br/

Informações: (87) 3822-2901 (Whatsapp)

Leia também

Banda Plutão Já Foi Planeta faz shows em Arcoverde e no Recife neste fim de semana
INDIE ROCK

Banda Plutão Já Foi Planeta faz shows em Arcoverde e no Recife neste fim de semana
O jornal é lugar da literatura
LITERÁRIA

O jornal é lugar da literatura

Compartilhe

Tags