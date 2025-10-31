fechar
Economia | Notícia

2ª edição do Festival CRIA.PE 2025 reúne profissionais de publicidade de Pernambuco

O processo de avaliação ocorre em duas etapas: a primeira online, para definição do shortlist, e a segunda presencial, para escolha dos vencedores

Por JC Publicado em 31/10/2025 às 11:54 | Atualizado em 31/10/2025 às 11:56
Festival Cria PE
Festival Cria PE - DIVULGAÇÃO

A segunda edição do Festival Pernambucano da Publicidade (CRIA.PE) será realizada no dia 4 de novembro, no Recife Expo Center, reunindo cerca de 800 participantes. Promovido pelo Sindicato das Agências de Propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE), o evento apresenta painéis, palestras e a cerimônia de premiação das melhores campanhas do Estado.

Nesta edição, foram inscritos 727 cases, com 25 agências classificadas para o shortlist. O júri presencial, formado por profissionais de destaque com atuação nacional, avaliará os trabalhos finalistas e definirá os vencedores. Entre os jurados confirmados estão Eduardo Marques (CCO da VML, São Paulo), Karan Novas (Sócio e CCO da Tulom, São Paulo) e Alessandra Pereira (Diretora de criação da FCB/Media Brands, São Paulo).

Segundo Paulo André Bione, diretor criativo do festival e presidente do júri, o processo de avaliação ocorre em duas etapas: a primeira online, para definição do shortlist, e a segunda presencial, para escolha dos vencedores.

A cerimônia de premiação entregará troféus Capivara de Bronze, Prata, Ouro e Grand Prix, além de prêmios especiais como Agência do Ano, Agência do Interior, Anunciante do Ano, Profissional de Criação do Ano, Fornecedor do Ano e o novo troféu Capideia, concedido à melhor peça entre os ouros.

DIVULGAÇÃO
Festival Cria PE - DIVULGAÇÃO

O CRIA.PE 2025 também inclui uma programação de conteúdo voltada a profissionais e estudantes de comunicação, com palestras e painéis sobre criatividade, inovação e tecnologia. Entre os temas confirmados estão o impacto da inteligência artificial no varejo, a construção de marcas fortes em um cenário competitivo e a confiança e autenticidade das marcas em tempos de IA. Participam como palestrantes Gleidys Salvanha (Google), Juliano Brenner Hennemann (SPR/ESPM), Regina Augusto (CENP) e Rafaela Alves (AlmapBBDO).

Serviço

Data: 4 de novembro de 2025
Horário: 9h – Abertura dos portões | 9h30 – Momento Sinapro | 10h às 19h30 – Palestras, painéis e premiação (intervalo para almoço das 12h30 às 14h)
Local: Recife Expo Center – Cais de Santa Rita, 156, São José, Recife
Site: www.festivalcriape.com.br

Categorias premiadas: 15 principais e mais de 80 subcategorias
Prêmios especiais: Agência do Ano, Agência do Interior, Anunciante do Ano, Profissional de Criação do Ano, Fornecedor do Ano e Capideia

