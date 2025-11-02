fechar
Pernambuco | Notícia

Recife realiza ação com atendimentos e orientações gratuitas para pessoas idosas nesta segunda-feira (3)

Entre os serviços, estão a solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), emissão de RG e atendimentos de saúde, entre outros

Por JC Publicado em 02/11/2025 às 9:52
Prefeitura do Recife promove primeira Caravana de Direitos 60+
Prefeitura do Recife promove primeira Caravana de Direitos 60+ - Freepik/Teddy

A Prefeitura do Recife promove, nesta segunda-feira (3), a primeira Caravana de Direitos 60+, com oferta de atendimentos e serviços gratuitos voltados à população idosa.

A ação será realizada das 7h30 às 13h, no Parque Treze de Maio, no bairro de Santo Amaro.

Entre os serviços disponíveis, estão a solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), emissão de RG, atendimentos de saúde, orientações jurídicas e outras atividades de cidadania.

De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, a iniciativa busca aproximar políticas públicas do público idoso e facilitar o acesso a serviços essenciais em um único espaço.

 

