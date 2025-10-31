Ebony no Recife: Baile do Andrew agita esta sexta-feira (31)
Baile do Andrew busca celebrar a cultura queer e preta na capital pernambucana, e recebe uma das maiores rappers femininas no seu palco
A Concha Acústica da UFPE recebe, nesta sexta-feira (31), a festa Baile do Andrew, que chega a mais uma edição, dessa ves realizada com o selo Golarrole. Como atração principal, a cantora Ebony - um dos maiores nomes do rap brasileiro - sobe ao palco com sua nova turnê, KM2.
O evento está com os ingressos à venda e surgiu como forma de comemoração de aniversário do DJ Iury Andrew, produtor olindense voltado para a música urbana. A ideia é que o espaço seja voltado para liberdade e celebração da cultura preta e queer.
O line-up ainda conta com Baile Charme REC, participação da cantora Bela Maria, e as DJs Kananda PX, Boneka e Milena Cinismo.
Ebony no Recife
Esta é a primeira vez de Ebony no Recife após o lançamento do seu novo álbum, KM2, em maio deste ano. Anteriormente, a cantora já se apresentou no Festival Coquetel Molotov, e de lá para cá tem conquistado uma base sólida de fãs, com canções sobre empoderamento feminino e causas sociais.
Enquanto isso, DJ Iury Andrew comanda das pickups com sets que vão desde ao funk a afrobeats, R&B e afins. Atualmente, ele é residente da Batekoo Recife e também de uma das maiores festas pop de Pernambuco, a MALEDITA, também assinada pela Golarrole.
Serviço
- Golarrolê apresenta: EBONY KM2 TOUR no Baile do Andrew
- Concha Acústica da UFPE, Recife - PE
- 31 de outubro
- A partir das 22h
- Ingressos via Sympla (R$ 90)