fechar
Agenda | Notícia

Ebony no Recife: Baile do Andrew agita esta sexta-feira (31)

Baile do Andrew busca celebrar a cultura queer e preta na capital pernambucana, e recebe uma das maiores rappers femininas no seu palco

Por Samantha Oliveira Publicado em 31/10/2025 às 16:39
Ebony está em turnê com seu novo álbum, KM2
Ebony está em turnê com seu novo álbum, KM2 - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Concha Acústica da UFPE recebe, nesta sexta-feira (31), a festa Baile do Andrew, que chega a mais uma edição, dessa ves realizada com o selo Golarrole. Como atração principal, a cantora Ebony - um dos maiores nomes do rap brasileiro - sobe ao palco com sua nova turnê, KM2.

O evento está com os ingressos à venda e surgiu como forma de comemoração de aniversário do DJ Iury Andrew, produtor olindense voltado para a música urbana. A ideia é que o espaço seja voltado para liberdade e celebração da cultura preta e queer.

O line-up ainda conta com Baile Charme REC, participação da cantora Bela Maria, e as DJs Kananda PX, Boneka e Milena Cinismo.

Leia Também

Ebony no Recife

Esta é a primeira vez de Ebony no Recife após o lançamento do seu novo álbum, KM2, em maio deste ano. Anteriormente, a cantora já se apresentou no Festival Coquetel Molotov, e de lá para cá tem conquistado uma base sólida de fãs, com canções sobre empoderamento feminino e causas sociais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Enquanto isso, DJ Iury Andrew comanda das pickups com sets que vão desde ao funk a afrobeats, R&B e afins. Atualmente, ele é residente da Batekoo Recife e também de uma das maiores festas pop de Pernambuco, a MALEDITA, também assinada pela Golarrole.

Serviço

  • Golarrolê apresenta: EBONY KM2 TOUR no Baile do Andrew
  • Concha Acústica da UFPE, Recife - PE
  • 31 de outubro
  • A partir das 22h
  • Ingressos via Sympla (R$ 90)

Leia também

Batalha da Escadaria: final do Duelo de MCs Estadual tem presença inédita de mulheres e vale classificação ao nacional
Duelo de MC's

Batalha da Escadaria: final do Duelo de MCs Estadual tem presença inédita de mulheres e vale classificação ao nacional
Raquel Lyra diz ser favorável à PEC da Segurança, mas com recursos permanentes aos estados
SEGURANÇA PÚBLICA

Raquel Lyra diz ser favorável à PEC da Segurança, mas com recursos permanentes aos estados

Compartilhe

Tags