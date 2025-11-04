fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Fabiano alerta Creo sobre estratégia para o Resta Um

O publicitário Fabiano Moraes fez um alerta sobre os rumos da próxima votação e deixou clara sua insatisfação com possíveis mudanças

Por Bruna Oliveira Publicado em 04/11/2025 às 16:27
Fabiano alerta Creo sobre estratégia para o Resta Um

As alianças em A Fazenda 17 continuam sendo testadas à medida que o jogo avança.

Em uma conversa com Creo Kellab, o publicitário Fabiano Moraes fez um alerta sobre os rumos da próxima votação e deixou clara sua insatisfação com possíveis mudanças de estratégia dentro do grupo.

Fabiano, que vem atuando ao lado de Toninho Tornado, Shia Phoenix e Creo, recordou que o plano traçado pelo quarteto funcionou na semana anterior, garantindo o chapéu de Fazendeiro para Toninho e a eliminação de Will Guimarães. Agora, com Dudu Camargo como novo aliado, o grupo tenta repetir a fórmula.

No entanto, Fabiano afirmou que não pretende aceitar passivamente uma reviravolta no plano.

“Se eu sobrar no Resta Um, eu entrego a prova”, declarou o peão, demonstrando irritação com a possibilidade de ser deixado de lado na dinâmica.

Ele também deixou claro que, caso vença a Prova do Fazendeiro, não pretende vetar Rayane Figliuzzi da disputa pelo chapéu, sinalizando que pode adotar uma postura mais independente nas próximas decisões.

A declaração acendeu o sinal de alerta entre os aliados, que agora precisam equilibrar suas estratégias para evitar fissuras internas antes da formação da próxima Roça.

