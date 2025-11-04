Senac Recife abre inscrições para curso de gastronomia com foco em comidas natalinas
Os participantes também terão orientações sobre precificação, tornando o aprendizado útil tanto para uso doméstico quanto profissional
A tradição e os sabores das festas de fim de ano ganham espaço nas cozinhas do Senac Recife com o curso “Comida Natalina”, que será realizado entre 11 de novembro e 1º de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, na Cozinha Didática do Senac, em Santo Amaro.
Voltado para quem deseja aprimorar técnicas culinárias e transformar o espírito natalino em oportunidade de renda, o curso tem carga horária de 30h e propõe a criação de um cardápio completo de Natal, com receitas clássicas e releituras contemporâneas — do tradicional salpicão às sobremesas festivas como o panetone.
As aulas também abordarão montagem e apresentação dos pratos, valorizando a estética e os elementos simbólicos da época.
Além do preparo gastronômico, os participantes terão orientações sobre precificação, tornando o aprendizado útil tanto para uso doméstico quanto profissional.
Para Renata Machado, coordenadora pedagógica do Centro de Gastronomia e Turismo do Senac Recife, a proposta une tradição e técnica.
“O curso busca preparar o participante para produzir ceias natalinas memoráveis, seja para celebrar em família ou transformar esse momento em uma oportunidade de renda extra no período de fim de ano. A expectativa é que cada aluno saia capacitado a elaborar pratos com apresentação sofisticada e sabores equilibrados, traduzindo o espírito natalino em cada preparo”, destaca.
As inscrições estão abertas e exigem ensino fundamental completo, idade mínima de 18 anos, além da apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência.
O investimento pode ser feito à vista ou parcelado em até 6 vezes de R$ 50,00 no cartão de crédito, com opção de pagamento via boleto bancário.
Serviço
Curso de aperfeiçoamento: “Comida Natalina”
Período: 11/11/2025 a 1/12/2025
Local: Cozinha Didática do Senac Recife – Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro
Investimento: 6x de R$ 50,00 no cartão ou via boleto bancário
Inscrições: pe.senac.br/cursos-2
Informações: (81) 3413-6666