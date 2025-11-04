Senac Recife abre inscrições para curso de gastronomia com foco em comidas natalinas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os participantes também terão orientações sobre precificação, tornando o aprendizado útil tanto para uso doméstico quanto profissional

Clique aqui e escute a matéria

A tradição e os sabores das festas de fim de ano ganham espaço nas cozinhas do Senac Recife com o curso “Comida Natalina”, que será realizado entre 11 de novembro e 1º de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, na Cozinha Didática do Senac, em Santo Amaro.



Voltado para quem deseja aprimorar técnicas culinárias e transformar o espírito natalino em oportunidade de renda, o curso tem carga horária de 30h e propõe a criação de um cardápio completo de Natal, com receitas clássicas e releituras contemporâneas — do tradicional salpicão às sobremesas festivas como o panetone.



As aulas também abordarão montagem e apresentação dos pratos, valorizando a estética e os elementos simbólicos da época.

Além do preparo gastronômico, os participantes terão orientações sobre precificação, tornando o aprendizado útil tanto para uso doméstico quanto profissional.



Para Renata Machado, coordenadora pedagógica do Centro de Gastronomia e Turismo do Senac Recife, a proposta une tradição e técnica.

“O curso busca preparar o participante para produzir ceias natalinas memoráveis, seja para celebrar em família ou transformar esse momento em uma oportunidade de renda extra no período de fim de ano. A expectativa é que cada aluno saia capacitado a elaborar pratos com apresentação sofisticada e sabores equilibrados, traduzindo o espírito natalino em cada preparo”, destaca.

As inscrições estão abertas e exigem ensino fundamental completo, idade mínima de 18 anos, além da apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência.

O investimento pode ser feito à vista ou parcelado em até 6 vezes de R$ 50,00 no cartão de crédito, com opção de pagamento via boleto bancário.



Serviço



Curso de aperfeiçoamento: “Comida Natalina”



Período: 11/11/2025 a 1/12/2025

Local: Cozinha Didática do Senac Recife – Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro

Investimento: 6x de R$ 50,00 no cartão ou via boleto bancário

Inscrições: pe.senac.br/cursos-2

Informações: (81) 3413-6666