Curso gratuito prepara jovens e pessoas acima de 50 anos para o mercado varejista em Pernambuco
Com 84 vagas abertas, a Escola Social do Varejo oferece formação online e presencial para qualificar jovens e o público 50+ até o dia 7 de novembro
A Escola Social do Varejo (ESV) está com 84 vagas abertas para o curso gratuito de capacitação em varejo, em Pernambuco.
A iniciativa é voltada a jovens entre 17 e 29 anos e pessoas de 50 a 65 anos que desejam se qualificar para atuar no setor.
As inscrições seguem até a próxima sexta- feira (07), e o curso é promovido pelo Grupo Carrefour Brasil em parceria com o Instituto Aliança. Confira como se inscrever abaixo.
As aulas começam na primeira semana de novembro, no formato semipresencial: o conteúdo principal é oferecido a distância, com dois encontros presenciais.
O curso tem 150 horas de duração, abordando temas como desenvolvimento pessoal e social, tecnologia da informação, relações no varejo e preparação para processos seletivos.
Durante a formação, os participantes recebem apoio para inserção no mercado de trabalho, inclusive em empresas do setor varejista. O certificado de conclusão é emitido pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).
Como participar
Podem se inscrever jovens entre 17 e 29 anos ou adultos entre 50 e 65 anos que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio na rede pública, possuam renda familiar de até três salários mínimos e disponibilidade em um turno.
Os alunos selecionados recebem tablet com internet emprestado, auxílio-transporte, lanche e uniforme para as atividades presenciais. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site do Instituto Aliança.
Após o cadastro, a equipe da ESV realiza um bate-papo online com os candidatos, no qual são apresentados os detalhes da formação e confirmados os critérios de participação.
