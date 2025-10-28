fechar
Economia | Notícia

Concursos Públicos: Alagoas anuncia até 9 mil vagas no maior concurso da história do estado

Concurso deve abrir oportunidades em Educação, Saúde, Segurança Pública e órgãos estratégicos, confirmou o governador Paulo Dantas

Por JC Publicado em 28/10/2025 às 11:38 | Atualizado em 28/10/2025 às 11:39
A cerimônia de anuncio acontece no Palácio Museu Floriano Peixoto (Mupa), em Maceió, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Governo do Estado.
A cerimônia de anuncio acontece no Palácio Museu Floriano Peixoto (Mupa), em Maceió, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Governo do Estado.

O governador Paulo Dantas anuncia nesta terça-feira (28) os detalhes do que vem classificando como o maior concurso público da história de Alagoas.

De acordo com o governo, o certame deve ofertar entre 8 mil e 9 mil vagas efetivas em diversas áreas da administração estadual.

O anúncio oficial deve confirmar o número exato de cargos, o cronograma de execução e as secretarias contempladas. A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) ficará responsável pela organização do concurso.

Edital deve contemplar diversas áreas e órgãos 

Paulo Dantas já havia antecipado que o edital incluirá oportunidades nas áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública, além de vagas em órgãos estratégicos como o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável (Emater), a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária (Adeal), a Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsal) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O concurso também deve contemplar cargos para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, reforçando o efetivo das forças de segurança do estado.

Segundo o governador, o objetivo é ampliar o quadro de servidores e melhorar a oferta de serviços essenciais à população.

“Profissionais de diferentes especialidades, como professores, enfermeiros, engenheiros, economistas e administradores, poderão concorrer às vagas, contribuindo para o desenvolvimento do estado”, afirmou Dantas.

O governo de Alagoas aposta que o novo concurso representará um marco para o serviço público estadual, com impacto direto na melhoria da prestação de serviços à população e na valorização dos servidores.

