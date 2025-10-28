Concursos Públicos: Alagoas anuncia até 9 mil vagas no maior concurso da história do estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Concurso deve abrir oportunidades em Educação, Saúde, Segurança Pública e órgãos estratégicos, confirmou o governador Paulo Dantas

Clique aqui e escute a matéria

O governador Paulo Dantas anuncia nesta terça-feira (28) os detalhes do que vem classificando como o maior concurso público da história de Alagoas.

De acordo com o governo, o certame deve ofertar entre 8 mil e 9 mil vagas efetivas em diversas áreas da administração estadual.

O anúncio oficial deve confirmar o número exato de cargos, o cronograma de execução e as secretarias contempladas. A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) ficará responsável pela organização do concurso.

Edital deve contemplar diversas áreas e órgãos

Paulo Dantas já havia antecipado que o edital incluirá oportunidades nas áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública, além de vagas em órgãos estratégicos como o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável (Emater), a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária (Adeal), a Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsal) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O concurso também deve contemplar cargos para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, reforçando o efetivo das forças de segurança do estado.

Segundo o governador, o objetivo é ampliar o quadro de servidores e melhorar a oferta de serviços essenciais à população.

“Profissionais de diferentes especialidades, como professores, enfermeiros, engenheiros, economistas e administradores, poderão concorrer às vagas, contribuindo para o desenvolvimento do estado”, afirmou Dantas.

O governo de Alagoas aposta que o novo concurso representará um marco para o serviço público estadual, com impacto direto na melhoria da prestação de serviços à população e na valorização dos servidores.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

