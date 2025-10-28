Concursos Públicos: Alagoas anuncia até 9 mil vagas no maior concurso da história do estado
Concurso deve abrir oportunidades em Educação, Saúde, Segurança Pública e órgãos estratégicos, confirmou o governador Paulo Dantas
Por
JC
Publicado em 28/10/2025 às 11:38
| Atualizado em 28/10/2025 às 11:39
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O governador Paulo Dantas anuncia nesta terça-feira (28) os detalhes do que vem classificando como o maior concurso público da história de Alagoas.
De acordo com o governo, o certame deve ofertar entre 8 mil e 9 mil vagas efetivas em diversas áreas da administração estadual.
O anúncio oficial deve confirmar o número exato de cargos, o cronograma de execução e as secretarias contempladas. A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) ficará responsável pela organização do concurso.
Edital deve contemplar diversas áreas e órgãos
Paulo Dantas já havia antecipado que o edital incluirá oportunidades nas áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública, além de vagas em órgãos estratégicos como o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável (Emater), a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária (Adeal), a Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsal) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
O concurso também deve contemplar cargos para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, reforçando o efetivo das forças de segurança do estado.
Segundo o governador, o objetivo é ampliar o quadro de servidores e melhorar a oferta de serviços essenciais à população.
“Profissionais de diferentes especialidades, como professores, enfermeiros, engenheiros, economistas e administradores, poderão concorrer às vagas, contribuindo para o desenvolvimento do estado”, afirmou Dantas.
O governo de Alagoas aposta que o novo concurso representará um marco para o serviço público estadual, com impacto direto na melhoria da prestação de serviços à população e na valorização dos servidores.
Saiba como assistir aos Videocasts do JC